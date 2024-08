Cristo Redentor coroa campeã da ultramaratona de revezamento em esteiras

Que tal reunir grandes nomes da corrida e permanecer 24 horas correndo em um dos cenários mais deslumbrantes do Brasil? Foi assim que o Santuário Cristo Redentor sediou a inédita decisão brasileira do Red Bull 24 Horas, uma ultramaratona de revezamento em esteiras, que começou na sexta (9) e terminou sábado (10). Com mais de 345 quilômetros percorridos em grupo, a equipe de Thalya Hill superou o time de Fe Pileggi e se sagrou campeã da competição.

“Foi desafiador, mas ao mesmo tempo bem prazeroso”, conta a paranaense capitã do time vencedor. “A equipe deu o máximo e eu estou bem contente com tudo que fizemos e com o resultado. Foi uma distância legal para o tempo que a gente correu, e eu estou bem feliz”, diz. Por conta da forte chuva e do vento na madrugada de sábado, o evento precisou ser encerrado algumas horas antes do previsto, com isso, os participantes correram por cerca de 20 horas, ininterruptamente.

Incluindo as capitãs, cada equipe contou com um total de 10 atletas. A estratégia ficou a critério dos líderes: o time pôde escolher quando trocaria o atleta da maneira que desejasse, com o objetivo de obter a maior distância possível nas 24 horas disponíveis. Além disso, o cenário deslumbrante, que contou com nascer e pôr do sol belíssimos, inspirou os participantes.

Detentora de diversos recordes mundiais, a ultramaratonista Fernanda Maciel marcou presença no evento para dar uma energia extra aos competidores. “O mais especial do Red Bull 24 Horas é a vibração. Existe muito respeito de uma equipe pela outra, todos estão super motivados por estarem aqui e por se desafiarem a correr o máximo de quilômetros possível em um super pace”, comenta Fernanda, que considera a experiência de correr com a vista do Cristo “surreal”.

O público que passou pelo Santuário Cristo Redentor pôde acompanhar essa competição ao vivo e vibrar com os atletas; já quem não compareceu ao vivo conseguiu acompanhar o evento redes sociais das capitãs, da Red Bull e da Go Pro.

O Red Bull 24 Horas teve apoio de GoPro e Technogym. Além disso, o evento acontece em parceria com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, em prol dos projetos sociais realizados pela instituição.