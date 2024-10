Cristina Santos estreia com espetáculo “Real” no Sesc Guarulhos 

Nesta quinta-feira (03), o Sesc Guarulhos será palco para a apresentação do espetáculo de dança contemporânea REAL, solo de Cristina Santos, que integra a programação da exposição Retratistas do Morro e, através do corpo em cena, narra processos de urbanização relacionados à necropolítica. A apresentação, que será seguida de um bate-papo com a artista, tem início às 19h30 no Espaço Expositivo do Sesc. A entrada é gratuita.

Com direção e dramaturgia de Djalma Moura, REAL é uma obra que combina dança, gestualidade e uma trilha sonora impactante para denunciar e refletir sobre exclusões sociais, processos de urbanização e outras rupturas. Inspirada na vida da própria intérprete, nascida e criada na favela do Real Parque, em São Paulo, a peça evoca questões sobre direito à moradia digna, pertencimento e a importância de narrar a própria história.

O espetáculo, que teve início na Incubadora de Projetos da SIM! Cultura, traz como referências poéticas o livro “Becos da Memória” de Conceição Evaristo, além de dispositivos coreográficos e memorialísticos, conduzindo o público por uma viagem emocional e política através do corpo em movimento. Após o espetáculo haverá um bate-papo entre Cristina e o coreógrafo Hélio Lima, com mediação de Débora Rosa (coordenadora do educativo da mostra Retratistas do Morro).

Cristina Santos, além de dançarina, é artista-produtora e pesquisadora. Mestre em Artes da Cena pela Unicamp, ela busca, em REAL, ampliar a narrativa sobre a favela, utilizando o campo imagético da dança para ressignificar essas vivências e refletir sobre o impacto da necropolítica.

Serviço:

Espetáculo: REAL – Solo de dança com Cristina Santos

Data: 03/10/2024

Horário: 19h30 às 21h

Local: Sesc Guarulhos | Espaço Expositivo | Exposição Retratistas do Morro

Ingressos: gratuito

Mais informações: https://www.sescsp.org.br/programacao/real/