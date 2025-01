Cristiano Ronaldo se aproxima da marca de mil gols na carreira

O atacante Cristiano Ronaldo, atualmente jogando pelo Al-Nassr, iniciou o ano de 2025 com um objetivo audacioso: alcançar a marca de mil gols em sua carreira. O primeiro gol do novo ano foi registrado na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood por 3 a 1, no Campeonato Saudita, elevando sua contagem pessoal para 917 gols, contabilizados em partidas oficiais e amistosos ao longo de sua trajetória profissional.

É importante destacar que, embora a contagem de gols seja muitas vezes restrita a partidas oficiais na Europa, Ronaldo inclui em seu total 39 gols marcados durante excursões e jogos de pré-temporada. Isso o coloca mais perto da sonhada marca de mil gols do que muitos acreditam. Até o momento, o craque soma 956 gols considerados “de verdade”, uma vez que abrange tanto os jogos oficiais quanto os amistosos contra equipes profissionais, tendo passado por clubes icônicos como Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Com uma carreira que se estende por diversas ligas e competições internacionais, Cristiano Ronaldo acumulou um impressionante número de gols. Em sua jornada, ele anotou 135 gols pela seleção portuguesa, dos quais 22 foram em amistosos, os quais já estão incluídos em suas estatísticas pessoais.

À medida que se aproxima de seu aniversário de 40 anos em fevereiro, o atacante português está em uma corrida contra o tempo para atingir seu objetivo. A expectativa é que o milésimo gol possa ser alcançado ainda em 2025. Para contextualizar sua contagem atual, o jogador tem os seguintes números: 5 gols pelo Sporting, 145 pelo Manchester United, 450 pelo Real Madrid, 101 pela Juventus e 81 pelo Al-Nassr.

Além disso, a contagem de gols é um tema frequentemente debatido entre os fãs do futebol. Ao restringir seus números apenas aos gols marcados em competições ou amistosos com a seleção nacional, Ronaldo evita as controvérsias que cercam as estatísticas de outros grandes jogadores como Pelé. O critério europeu acaba desconsiderando diversos gols importantes da carreira do Rei do Futebol.

Os dados apresentados pelo site ge.globo revelam que Pelé teve aproximadamente 1.174 gols em jogos oficiais e amistosos reconhecidos sob critérios semelhantes aos utilizados para contabilizar os feitos de Cristiano Ronaldo. Este aspecto destaca a necessidade de uniformidade nas contagens para jogadores de diferentes épocas e contextos.

Cristiano Ronaldo fez seu primeiro gol profissional aos 17 anos, quando atuava pelo Sporting, marcando uma trajetória repleta de sucessos e desafios. Durante sua carreira, ele também se destacou em várias excursões internacionais com clubes como Manchester United e Real Madrid, onde enfrentou grandes equipes como Milan e Chelsea.

Em resumo, Cristiano Ronaldo não apenas se prepara para marcar seu milésimo gol com grande expectativa, mas também reforça seu legado no futebol mundial com uma impressionante coleção de recordes e conquistas ao longo dos anos.