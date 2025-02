Cristiano Ronaldo mantém liderança entre os atletas mais bem pagos do mundo em 2024

Cristiano Ronaldo reafirma sua posição de destaque no cenário esportivo global, liderando a lista dos atletas mais bem remunerados do mundo em 2024, com uma impressionante receita total de US$ 260 milhões (aproximadamente R$ 1,5 bilhão). A informação foi divulgada pelo site “Sportico”, conhecido por sua análise financeira no universo esportivo. Notavelmente, o ranking dos 100 atletas mais bem pagos não apresenta nenhuma mulher entre os primeiros colocados.

O levantamento destaca que o grupo dos 100 atletas gerou coletivamente cerca de US$ 6,2 bilhões (cerca de R$ 35,8 bilhões) em rendimentos no ano passado. Este montante é composto por US$ 4,8 bilhões (R$ 27,7 bilhões) oriundos de salários e prêmios, além de US$ 1,4 bilhão (R$ 8,08 bilhões) provenientes de patrocínios.

A tenista americana Coco Gauff, campeã do U.S. Open, foi a atleta com maior faturamento feminino, acumulando US$ 30,4 milhões (R$ 173,3 milhões), um valor significativamente inferior ao do quarterback Daniel Jones, do Minnesota Vikings, que ocupou a centésima posição na lista com uma renda total de US$ 37,5 milhões (R$ 216,6 milhões).

O contrato altamente lucrativo de Ronaldo com o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, garantiu sua permanência no topo da lista pela segunda vez consecutiva desde sua transferência para a liga saudita em dezembro de 2022. De acordo com o portal “Sportico”, o atacante português recebeu cerca de US$ 215 milhões (R$ 1,2 bilhão) apenas em salários e US$ 45 milhões (R$ 260 milhões) através de patrocínios.

O diferencial na renda de Ronaldo em relação ao segundo colocado é considerável; ele superou Stephen Curry, jogador do Golden State Warriors da NBA, por cerca de US$ 100 milhões (R$ 577,8 milhões). Curry somou um total de US$ 153,8 milhões (R$ 888,6 milhões) no ano.

Na terceira posição aparece o boxeador britânico Tyson Fury, que arrecadou US$ 147 milhões (R$ 849,3 milhões) após perder para Oleksandr Usyk em uma disputa de pesos-pesados em dezembro. O argentino Lionel Messi ocupa o quarto lugar com ganhos estimados em US$ 135 milhões (R$ 780 milhões), enquanto LeBron James, ala do Los Angeles Lakers, fecha o quinteto principal com uma renda de US$ 133,2 milhões (R$ 769,65 milhões).

Em suma, o top 100 deste ano inclui atletas de oito diferentes modalidades esportivas e representa um total de 27 países distintos.