Cristiano Ronaldo faz gol 900, e Portugal vence Croácia na estreia na Liga das Nações

A seleção de Portugal venceu a Croácia por 2 a 1 no jogo de abertura da fase de grupos da Liga das Nações. A partida aconteceu no Estádio da Luz, em Lisboa.

Cristiano Ronaldo marcou o gol de número 900 da carreira. Após passar em branco na Eurocopa, o CR7 fez o segundo do jogo. Dalot marcou o primeiro, e ainda fez um contra para a Croácia.

Com o resultado, Portugal inicia o Grupo 1 na vice-liderança. A ponta pertence à Polônia, que derrotou a Escócia por 3 a 2 fora de casa.

O próximo adversário dos portugueses é a Escócia, enquanto os croatas enfrentam a Polônia. Os dois jogos da segunda rodada acontecem no domingo (8).

O JOGO

O clima no Estádio da Luz já era marcante antes mesmo da bola rolar. O ex-zagueiro Pepe, que anunciou a aposentadoria em agosto, foi homenageado pela torcida e pela Federação Portuguesa de Futebol com um bandeirão tridimensional e uma camisa comemorativa. A festa continuou com um gol cedo de Dalot para deixar Portugal na frente.

O momento era ideal para Cristiano Ronaldo voltar a marcar pela seleção nacional. Quando o gol saiu, o ídolo e capitão português não escondeu a emoção e se ajoelhou no gramado com as mãos no rosto. O atacante, que é o maior artilheiro do futebol em jogos oficiais, havia marcado pela última vez com a camisa de Portugal em amistoso contra a Irlanda, disputado em junho.

Antes do intervalo, a Croácia conseguiu frear a empolgação portuguesa ao diminuir a diferença no placar. Após inversão de jogo dentro da área, Dalot tentou evitar um chute de Sosa mas acabou mandando contra a própria meta.

O segundo tempo esfriou. Portugal ficou mais perto de ampliar do que a Croácia do empate. Cristiano quase deixou mais um, mas acabou parando em ótima defesa do goleiro Livakovic. O veterano croata Modric, que também começou como titular e capitão, acabou sendo substituído após uma atuação discreta.

GOLS E DESTAQUES

1×0. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Bruno Fernandes encontrou passe no meio da área para Dalot, que surpreendeu a zaga e finalizou de canhota, no meio das pernas de Livakovic, abrindo o placar.

Trabalha o goleiro. Cristiano Ronaldo teve grande chance de gol aos 21 minutos em finalização forte buscando o canto. Livakovic esticou a perna para fazer uma defesa de handball e tirar para escanteio.

2×0. 900 vezes Cristiano Ronaldo! Aos 33 minutos, após cruzamento de Nuno Mendes da intermediária, o craque português apareceu na área e tocou de primeira, de perna direita, para concluir um gol histórico em Lisboa.

2×1. Aos 41 minutos, Sosa finalizou de dentro da área após bola invertida de Kramaric. Dalot tentou tirar, mas pegou mal de calcanhar e acabou marcando contra.

Evitou o 901º. Aos 16 minutos do segundo tempo, Bruno Fernandes tocou para chega de Cristiano Ronaldo, que bateu forte. Livakovic fez grande defesa.