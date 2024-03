Cristiano Ronaldo alcança mais uma marca histórica e chega a 800 vitórias na carreira

Conhecido por ser movido a recordes, o português Cristiano Ronaldo atingiu mais uma marca em sua longeva carreira. Ao participar da vitória do Al Nassr sobre o Al Ain, em confronto válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões asiática, o atacante contabilizou 800 vitórias em sua carreira.

O registro foi revelado pela Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS). De acordo com o órgão, os triunfos do atleta estão divididos entre as partidas que venceu nos clubes que passou e também na seleção portuguesa.

O atleta de 39 anos, que tem no seu currículo times do calibre de Manchester United, Real Madrid e Juventus, ostenta 675 triunfos em jogos por clubes. Já pela seleção portuguesa, ele saiu de campo vencedor em 125 oportunidades.

O curioso é que a marca de 800 vitórias veio com um sabor amargo para o atacante português. Apesar do resultado positivo, a vaga na Liga dos Campeões da Ásia precisou ser definida nos pênaltis, e a equipe acabou eliminada.

Após perder por 1 a 0 o jogo de ida para o Al-Ain, o Al-Nassr conseguiu vencer em casa por 4 a 3, com um gol de pênalti de Cristiano Ronaldo.

Acostumado a ganhar títulos ao longo de sua trajetória, Cristiano Ronaldo não escondeu a sua indignação com a queda no torneio. Por meio das redes sociais, ele fez um pedido de desculpas à torcida do Al-Nassr.

“Obrigado pelo seu apoio. Nós encontraremos um jeito de dar a volta por cima e voltaremos mais fortes”, postou o atacante em suas redes sociais.