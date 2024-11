Crise política na Alemanha: SPD hesita entre Scholz e Pistorius em meio a divisões internas

A crise política na Alemanha está em um ponto crítico, com a coalizão de governo liderada por Olaf Scholz enfrentando divisões internas significativas. Enquanto participava do G20 no Rio, líderes do SPD, partido de Scholz, discutiam a possível candidatura de Oscar Pistorius, atual ministro da Defesa e figura popular entre os eleitores, para as eleições de fevereiro. Pesquisas de opinião posicionam Pistorius como o político mais popular do país, muito à frente de Scholz, que ocupa apenas o 19º lugar em uma lista de 20 potenciais candidatos.

O SPD enfrenta um descontentamento crescente entre os eleitores, refletido em intenções de voto que somam apenas 16%, atrás dos conservadores da CDU e da extrema direita da AfD. A coalizão “semáforo”, que inclui o SPD, o FDP e os Verdes, viu seu auge há três anos com Pistorius desempenhando papel central. A resposta da Alemanha à invasão russa na Ucrânia resultou em um aumento histórico nos gastos com defesa, alinhando-se às exigências da Otan. No entanto, promessas de modernização econômica e transição energética não avançaram conforme esperado.

Internamente, o SPD vive um dilema sobre manter Scholz como candidato ou apoiar Pistorius. Declarações de apoio ao ministro da Defesa têm surgido dentro do partido, sinalizando uma divisão que pode impactar seu desempenho nas eleições antecipadas para setembro. Friedrich Merz, da CDU, é visto como favorito para primeiro-ministro, mas precisará formar uma coalizão majoritária.

Olaf Scholz enfrenta um voto de confiança em 16 de dezembro, e sua possível derrota pode formalizar a convocação das eleições para 23 de fevereiro. O SPD tem até a próxima semana para decidir seu caminho, com a pressão aumentando para evitar um resultado eleitoral desastroso.