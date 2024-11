Crise no PL: Secretário em São Bernardo critica Chuchu e revela divisão interna no partido

A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo instaurou uma comissão processante para apurar acusações contra o vereador Paulo Chuchu (PL), que teria ameaçado o jornalista Artur Rodrigues. A decisão, tomada na última semana, expôs divergências internas no Partido Liberal. David Monteiro de Mello, secretário da Comissão Executiva Provisória do partido na cidade, emitiu um comunicado condenando atos de ameaça e lamentando a ausência de apoio de alguns parlamentares à abertura do processo.

Monteiro de Mello expressou repúdio à alegada intimidação por parte de Paulo Chuchu, criticando também os vereadores Dr. Eliezer Mendes e Lucas Ferreira, que se opuseram à denúncia. “É inaceitável a presença de armas em qualquer espaço público“, afirmou Mello em entrevista ao Diário.

Paulo Chuchu, presidente do diretório municipal do PL, manifestou surpresa com a nota emitida por seu partido, alegando desconhecimento prévio da mesma. Ele negou as acusações e minimizou o impacto das divergências no relacionamento com as instâncias superiores do PL.

A comissão processante foi aprovada por 19 votos a favor e seis contrários e tem como objetivo investigar possíveis abusos de autoridade e infrações ao decoro parlamentar por parte do vereador. O episódio teria ocorrido durante uma sessão em agosto, quando Chuchu supostamente intimidou o jornalista ao tocar na arma que carregava na cintura.

A comissão é composta por Netinho Rodrigues (Podemos) na presidência, Estevão Camolesi (Cidadania) como relator e Ana do Carmo (PT). Netinho destacou a importância de um processo justo e imparcial: “O vereador tem dez dias para apresentar sua defesa escrita e indicar testemunhas.”

Estevão Camolesi detalhou que a comissão já intimou o vereador e seguirá procedimentos legais orientados pela assessoria jurídica da Câmara. Caso necessário, Paulo Chuchu poderá ser convocado para depoimento pessoalmente.

O andamento das investigações será acompanhado por reuniões periódicas da comissão, podendo resultar na cassação do mandato do vereador se as acusações forem confirmadas. Novos desdobramentos serão comunicados à imprensa conforme surgirem novas informações, assegurou David Monteiro de Mello.