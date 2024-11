Criolo se apresenta, no inicio de dezembro, na Vibra São Paulo

Criolo, um dos artistas mais inovadores e influentes da música brasileira contemporânea, se apresenta, no próximo dia 6 de dezembro, na Vibra São Paulo, com a uma nova etapa da tour “Ciclo”.

Este novo show está na estrada celebrando a diversidade musical e a riqueza das influências que moldam sua carreira. Os ingressos estão à venda pela plataforma uhuu.com e em pontos de venda autorizados. Esta é mais uma realização Opus Entretenimento. Mais informações no serviço abaixo.

Reconhecido por sua habilidade em combinar hip hop com uma variedade de estilos musicais, Criolo cria uma sonoridade única e impactante. Em “Ciclo”, Criolo traz uma nova abordagem ao seu trabalho, apresentando um show que combina a potência do rap com a riqueza de outras influências musicais.

Acompanhado por Ed Trombone, DJ DanDan e Ricardo Rabelo, ele explora um vasto repertório, que atravessa todos os seus álbuns, mantendo o hip hop como a espinha dorsal da sua performance, mas também se aventurando por ritmos como trap, grime, drill, afrobeat e samba.

“Ciclo” é uma celebração da ancestralidade e da diversidade musical, refletindo a essência da obra de Criolo. O show promete uma experiência coesa e vibrante, que destaca a evolução do hip hop e a contribuição da música preta brasileira, oferecendo uma visão contemporânea e inovadora para a nova geração.

Nesta tour, Criolo exemplifica que o hip hop é uma árvore muito maior e apresenta à nova geração o que essa árvore tem a oferecer com a força do rap e vertentes do hip hop. Tudo isso, visitando não apenas os sucessos do artista, mas trazendo novidades sonoras, mostrando os encantamentos que a música preta brasileira é capaz de expandir.

Serviço São Paulo

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo – SP, 04795-100

Horário: 22:00

Ingressos a partir de R$ 54,00 em até 12x

Classificação: 18 anos. Menores somente acompanhados do responsável legal.

Setores:

Pista em Pe: a partir de R$ 72,00+ taxas

Cliente Premmia Pista: a partir de R$ 54,00+ taxas

Pista PCD: a partir de R$ 60,00+ taxas

Camarote 1: a partir de R$ 175,00+ taxas

Camarote 2: a partir de R$ 150,00+ taxas

Ingresso online: https://uhuu.com/comprar-ingressos/sp/sao-paulo/criolo-ciclo-13672

Pontos de venda:

A Uhuu é o canal oficial de vendas deste evento. Não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos fora dos canais oficiais.

Bilheteria Vibra São Paulo • Sem incidência de Taxa de Serviço

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Horário de funcionamento bilheteria Vibra SP – Segunda-feira a Sexta-feira 12h as 15h e das 16h as 19h.

Sabados, domingos e feriados – FECHADO, salvo em dias de show com horário das 14h até o início do shows.

Bilheteria do Teatro Bradesco • Sem incidência de Taxa de Serviço

3º Piso do Bourbon Shopping São Paulo

Rua Palestra Itália, nº 500 • Loja 263 • 3° Piso I Perdizes • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: segunda-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 20h. Em dias de evento o funcionamento será a partir das 12h até o final do evento.

Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca • Sem incidência de Taxa de Serviço

7º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, nº 569 • 7° Piso I Consolação • São Paulo • SP

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 15h e das 16h às 19h e segunda-feira bilheteria fechada.

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo,

Parcelamento no cartão de crédito: até 1x sem juros, de 2x até 12x com juros

Os ingressos e-Ticket em arquivo .PDF são entregues automaticamente ao e-mail do titular do pedido em até 30 minutos após o recebimento da confirmação de compra. Apresente no acesso do evento. Caso não tenha recebido o e-mail, verifique também sua caixa anti-spam.

Pista Cliente Premmia* desconto de 70% para clientes cadastrados no app.

*Desconto não cumuliativo, preço do último lote.

Lugares PCD – Setores adaptados para atender as necessidades dos clientes, no dia do show sempre com apoio de brigadistas treinados, venda dedicada na bilheteria Vibra São Paulo, mediante disponibilidade

Estacionamento Exclusivo Vibra São Paulo – única casa de São Paulo com estacionamento próprio, compre seu ingresso antecipado e garanta sua vaga!

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/estacionamento-vibra-sao-paulo-12536

Descontos:

50% Idosos: (com idade igual ou superior a 60 anos): Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) – obrigatória apresentação de identidade ou documento oficial com foto que comprove a sua condição;

50% Estudantes: Os estudantes terão direito ao benefício da meia-entrada mediante a apresentação da CIE no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento. Podendo ser emitida por entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, mesmo que estas entidades não estejam filiadas a ANPG, UNE e Ubes. Consulte também: www.documentodoestudante.com.br

50% para crianças e jovens de 24 meses a 15 anos de idade: Benefício concedido pelo Teatro, mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.

50% para pessoas com deficiência e acompanhante quando necessário: Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013.

No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

50% Professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino: carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto, conforme a Lei Estadual nº 14.729/12.

50% Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais: Conforme a Lei Estadual nº 15.298/14, mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

50% jovens pertencentes a famílias de baixa renda, com idades de 15 a 29 anos

Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Demais descontos:

40% de desconto para Sócios Clube Opus, limitado a 02 ingressos por sócio, limitado a 5% por setor. Confira a disponibilidade de setores. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em clubeopus.com

Atenção:

– Os descontos não são cumulativos, devendo ao beneficiário optar pelo desconto de sua preferência, mediante a apresentação de documentos que comprovem o direito.

– Os documentos para validação de descontos deverão ser apresentados no ato da compra e no dia da sessão adquirida, na portaria do evento. Nas compras feitas através da internet, a apresentação do(s) documento(s) de comprovação será exigida no acesso ao evento.

– Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no acesso ao evento, será exigido o pagamento da diferença de valor dos mesmos.

Objetos proibidos: câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral e frutas.