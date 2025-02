Criolo, Rael e Mano Brown apresentam “Qual é o Crime?”

Qual é o crime em ser quem você é? Qual é o crime em cantar uma realidade? Criolo, Rael e Mano Brown, três potências do hip hop nacional, fazem essa provocação com a pergunta “Qual é o Crime?”, que dá nome ao show do dia 22 de fevereiro, no Espaço Unimed, em São Paulo. Os últimos ingressos estão disponíveis pelo site da Eventim (acesse aqui).

A apresentação será um pouco diferente dos shows do trio nas edições do Festival Doce Maravilha no Rio de Janeiro e em Brasília, no ano passado. Com uma estética completamente repaginada e inédita, a performance única em São Paulo celebrará as origens e lutas dos artistas, que cresceram no extremo sul da capital paulistana, possuem vivências semelhantes e sempre fizeram questão de honrar esse pano de fundo em suas obras. O foco, no entanto, não será a cidade tradicional dos cartões postais, repleta de edifícios e arranha-céus, mas, sim, um lugar mais íntimo e subjetivo, onde eles viveram todas as experiências, boas e ruins, além de terem conhecido o rap.

A ordem das músicas não é cronológica ou linear; ela combina sonoridades e estéticas e em 90 minutos, é dividida em blocos com diversas canções da carreira dos três, como “Não Existe Amor em SP”, “Jesus Chorou”, “Envolvidão”, “Subirusdoistiozin”, “Vida Loka, Pt. 2” e “O Hip Hop É Foda”. Uma outra novidade é a homenagem a outros rappers importantes e lendários na cena, em uma surpresa para o público, preparada exclusivamente para o show de sábado.

Realizado em parceria com a Bonus Track e a Lab Fantasma, o evento terá Duquesa no show de abertura com a participação de Drik Barbosa. Além delas, haverá discotecagem de DJ Vivian e DJ Marco, este último responsável pela Discopédia, festa dedicada ao uso e à valorização do vinil.

SERVIÇOCriolo, Rael e Mano Brown@São Paulo – “Qual é o Crime?”Data: 22 de fevereiro de 2025 (sábado)

Horários:20h | abertura da casa e apresentação DJ Vivian feat. DJ Marco

21h | Duquesa, com participação especial de Drik Barbosa

22h | DJ Marco feat. DJ Vivian

23h | início do showLocal: Espaço Unimed – R. Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo/SPClassificação etária: 18 anos. Menores de 17 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Limitação: 4 ingressos por CPF, limitado a 2 ingressos meia-entrada.

Vendas:

Venda física nas lojas EVENTIM e no Espaço UNIMED.

Valores:Pista 3º lote: R$ 120,00 (meia idoso) | R$ 240,00 (inteira)

Pista 4º lote: R$ 140,00 (meia-entrada) | R$ 140,00 (meia PCD) | R$ 200,00 (ingresso solidário) | R$ 260,00 (inteira)

Pista 5º lote: R$ 140,00 (meia-entrada) | R$ 280,00 (inteira)

Camarotes A: R$ 340,00 (preço único)

Camarotes B: R$ 320,00 (preço único)Ingressos: https://www.eventim.com.br/crioloraelemanobrown