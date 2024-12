Criminosos utilizam explosivos para abrir cofre de posto de combustível

Na madrugada desta segunda-feira (30), um posto de combustíveis localizado em Quintino, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi alvo de um ataque audacioso por criminosos que utilizaram explosivos para arrombar o cofre da unidade. O incidente ocorreu na Avenida Dom Hélder Câmara, nas proximidades da Rua Vital, resultando em destruição significativa nas instalações do local.

A loja de conveniência do posto ficou completamente devastada, com destroços de alvenaria espalhados por toda a área. Apesar da gravidade do ocorrido, as bombas de abastecimento não sofreram danos. A equipe do Corpo de Bombeiros do quartel de Campinho foi acionada para atender a ocorrência por volta das 4h da manhã, após moradores relatarem terem sido acordados pelo estrondo causado pela explosão.

“Foi uma cena aterrorizante, algo que eu nunca esperaria ver. Este posto já sofreu assaltos antes, mas nada se compara a isso”, comentou uma residente da região, expressando seu choque e preocupação com a segurança no bairro.

A Polícia Militar intensificou o patrulhamento na área e estabeleceu um perímetro de isolamento ao redor do posto. Informações iniciais indicam que três homens armados abordaram os funcionários antes de detonar os explosivos e fugirem com o conteúdo do cofre. Os agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram designados para investigar o caso.

A Polícia Civil também se mobilizou para realizar uma perícia no local da explosão e prosseguir com as investigações. Até o momento, não foram reportados feridos durante o incidente. Contudo, um veículo estacionado nas proximidades foi danificado devido aos estilhaços resultantes da explosão.

Este episódio traz à tona a crescente preocupação com a segurança pública na região, já que moradores relatam que o posto tem sido alvo frequente de ações criminosas.

O desfecho das investigações ainda é aguardado pelas autoridades e pela comunidade local, que permanece em alerta após o violento ataque.