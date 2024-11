Criminosos se passam por PF e roubam casa de Otávio Maluf

Na última sexta-feira (22), uma audaciosa ação criminosa ocorreu no bairro do Morumbi, zona oeste de São Paulo, onde três indivíduos disfarçados como agentes da Polícia Federal invadiram a residência de Otávio Maluf, filho do ex-governador Paulo Maluf. Os criminosos, trajando roupas com o símbolo da PF e utilizando capuzes ninja, conseguiram adentrar na casa por volta do meio-dia. Fortemente armados, eles renderam a dona da casa e três funcionárias, amarrando-as enquanto buscavam por objetos de valor.

Durante o assalto, Otávio Maluf não estava presente na residência, o que possivelmente facilitou a ação dos criminosos. As vítimas relataram à polícia que os ladrões levaram joias antes de escaparem sem deixar feridos. A segurança da casa, composta por dois profissionais, não detectou a invasão a tempo de evitar o roubo.

A Polícia Civil foi acionada e peritos trabalharam no local em busca de pistas que pudessem levar à identificação dos criminosos. Entre os vestígios encontrados estavam luvas que podem ter sido utilizadas durante o crime. O caso foi registrado no 34º Distrito Policial (Vila Sônia), mas até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Esse incidente destaca preocupações contínuas sobre segurança em áreas residenciais nobres de São Paulo e ressalta a necessidade de medidas de proteção mais eficazes para prevenir tais eventos. A simulação de operações policiais é uma tática preocupante que requer atenção das autoridades para evitar futuros incidentes semelhantes.

A investigação continua, e espera-se que as autoridades consigam identificar e capturar os responsáveis por esse crime que abalou o bairro do Morumbi. A população aguarda respostas rápidas para garantir sua segurança e tranquilidade.