Criminosos invadem joalheria em SP e levam R$ 200 mil em produtos

Uma joalheria foi invadida no bairro de São Miguel, na zona leste de São Paulo, na madrugada de segunda-feira (4). Diversos itens como relógios, cordões e anéis foram furtados, em um total avaliado em R$ 200 mil, segundo o gerente da loja.

Ninguém havia sido preso até a publicação deste texto, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Os criminosos fizeram um buraco na parede para acessar a loja, localizada na avenida Marechal Tito. Ao menos três homens participaram da ação.

De acordo com o boletim de ocorrência, o gerente da joalheria, de 27 anos, percebeu que o local foi invadido quando abriu a loja pela manhã e se deparou com o buraco na parede, e então chamou a Polícia Militar.

Na tentativa de não deixar registros, os criminosos arrancaram o HD onde imagens das câmeras de monitoramento são armazenadas, mas outros equipamentos flagraram a ação. As imagens mostram que o grupo usou lanternas de celulares para se movimentar pelo espaço.

Os criminosos retiraram dinheiro do caixa e tentaram abrir as vitrines com um molho de chaves encontrado no local, mas não conseguiram. Eles então usaram uma barra de ferro para retirar os vidros das vitrines para acessar os produtos, que foram colocados em bolsas e mochilas. Um alarme chegou a disparar, mas eles conseguiram interrompê-lo.

Toda a ação durou cerca de duas horas. Os homens usavam luvas, touca e bonés.

O caso foi registrado como furto no 63° DP (Vila Jacuí) e é investigado pelo 22° DP (São Miguel Paulista).