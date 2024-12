Criminosos invadem bar na Zona Oeste de SP e roubam celulares

No último sábado (30), um conhecido bar na Zona Oeste de São Paulo, com mais de meio século de existência, foi alvo de um audacioso arrastão realizado por criminosos encapuzados e armados. O incidente ocorreu no Rei das Batidas, localizado no bairro do Butantã, e foi registrado por câmeras de segurança cujas imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

De acordo com relatos colhidos pela reportagem, ao menos cinco homens participaram da ação criminosa. Quatro deles desceram de um veículo que parou em frente ao estabelecimento, enquanto o quinto permaneceu ao volante, evidenciando uma operação coordenada. No local, os assaltantes subtraíram pertences pessoais dos clientes, principalmente celulares, gerando pânico e medo entre as vítimas.

Uma testemunha que estava presente durante o ataque relatou momentos de terror vividos dentro do bar. “Foi uma experiência aterrorizante. Eu nunca havia passado por algo assim antes”, afirmou sob a condição de anonimato. Ela ainda detalhou que, embora seu celular não tenha sido levado, muitos de seus amigos foram roubados. As imagens capturadas mostram clientes tentando se esconder sob as mesas, incluindo famílias com crianças.

Em contato com a administração do Rei das Batidas, um dos sócios confirmou que esta foi a primeira vez que um incidente dessa magnitude ocorreu no local. Ele destacou que os ladrões visaram exclusivamente os frequentadores do bar.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil e já foram registrados três boletins de ocorrência até o momento. O caso está sob a responsabilidade do Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco) da 3ª Seccional. Segundo as autoridades, os assaltantes levaram cerca de dois minutos para executar o roubo.

Esse evento violento ressalta a crescente preocupação com a segurança pública em áreas urbanas movimentadas como São Paulo, onde moradores e frequentadores são frequentemente alertados sobre os riscos inerentes à vida cotidiana na metrópole.