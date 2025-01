Criminosos invadem apartamento em Copacabana

Um assalto audacioso ocorreu em um apartamento localizado em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, resultando no furto de joias avaliadas em aproximadamente R$ 600 mil. A ação criminosa foi registrada pelo sistema de segurança do condomínio, que capturou os momentos decisivos da invasão.

As imagens mostram um dos suspeitos se aproximando do edifício e mantendo uma conversa com o porteiro, que, por sua vez, acabou liberando a entrada do jovem. Pouco tempo depois, o infrator saiu do prédio e se encontrou com um cúmplice, e juntos eles subiram para um dos apartamentos.

Após cerca de 15 minutos, os dois criminosos foram vistos deixando o local, transportando uma mala e despedindo-se do porteiro antes de fugirem.

A moradora do imóvel invadido relatou que, ao retornar para casa, se deparou com a porta arrombada e o interior de um dos quartos completamente revirado. Ela imediatamente registrou um boletim de ocorrência reportando o furto das joias e de alguns relógios valiosos.

Em resposta ao ocorrido, a polícia já planejou intimar o porteiro do prédio para que ele preste depoimento sobre a situação e ajude nas investigações.