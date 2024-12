Criminosos fantasiados de Papai Noel invadem loja de eletrônicos em MG

Na madrugada do último domingo (1), uma loja de eletrônicos localizada no Centro de Cláudio, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, foi alvo de um furto incomum. Dois indivíduos, trajando fantasias de Papai Noel e utilizando máscaras, arrombaram o estabelecimento e subtraíram 32 aparelhos celulares, uma caixa de som e um videogame.

O caso, que está sob investigação da Polícia Civil, ainda não resultou em prisões até a última quarta-feira (4). Imagens capturadas pelas câmeras de segurança revelaram detalhes do ocorrido. Por volta das 3h30, a dupla chega ao local, analisa a vitrine e se retira. Cerca de 20 minutos depois, retornam com um veículo e estacionam em frente à loja. Utilizando uma barra de ferro, conseguem arrombar a grade de proteção e quebrar o vidro para adentrar o estabelecimento.

No interior da loja, os criminosos utilizaram sacos plásticos para armazenar os itens furtados. Um dos envolvidos chegou a escorregar nos estilhaços de vidro enquanto passava por uma estante próxima à entrada. Após a ação criminosa, ambos deixaram o local rapidamente.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que ouviram ruídos suspeitos vindos da loja. Uma testemunha afirmou ter visto os ladrões carregando os produtos e embarcando em um carro preto antes de fugirem.

Gustavo Oliveira de Souza, proprietário da loja, expressou sua frustração ao g1. Esta não é a primeira vez que ele enfrenta prejuízos devido à criminalidade. Antes mesmo da inauguração do ponto físico há cerca de três anos, ele já havia sido vítima de um assalto violento durante o transporte das mercadorias da loja online.

“Foi uma experiência traumática,” declarou Souza sobre o assalto anterior. “Consegui estabilizar meu negócio após três anos, mas agora levaram tudo novamente.”

As imagens do crime estão sendo analisadas pela polícia para identificar características do veículo utilizado na fuga e o comportamento dos criminosos. A colaboração da população é incentivada através dos números 190 ou 181 para fornecer informações relevantes.

Em um incidente semelhante em Divinópolis, também no Centro-Oeste mineiro, outro criminoso vestido como Papai Noel roubou piscas-piscas e ameaçou funcionários com uma faca.