Criminosos aterrorizam passageiros em ônibus na Barra da Tijuca

Ontem (2), foram divulgadas imagens de um assalto que ocorreu na noite do sábado anterior (28) no Rio de Janeiro. O incidente, que chocou a população local, foi protagonizado por um grupo de sete homens armados e se deu dentro de um ônibus que trafegava pela via expressa da Barra da Tijuca.

O ataque foi marcado por atos de violência, com os assaltantes agredindo e ameaçando os passageiros com armas. As gravações das câmeras de segurança do veículo revelam momentos alarmantes, como quando um dos criminosos exige a senha do celular de uma das vítimas, utilizando a coronha da arma para intimidá-la.

A situação de insegurança no Rio de Janeiro tem gerado crescente preocupação entre os cidadãos, refletindo a realidade desafiadora da violência urbana na região.

A Polícia Civil já está em posse das gravações e conseguiu identificar os sete indivíduos envolvidos no crime. Todos são residentes de uma comunidade situada nas proximidades do local do assalto. No entanto, até o presente momento, nenhum dos suspeitos foi detido.