Criminosos armados invadem residência em Ibiúna e são detidos após perseguição

Na manhã do último domingo (5), uma família viveu momentos de terror em Ibiúna, no interior de São Paulo, quando seis assaltantes armados invadiram sua residência, fazendo reféns um advogado, sua esposa e seu filho de apenas quatro anos. Três dos criminosos foram capturados após uma intensa perseguição policial.

De acordo com informações da família, os indivíduos teriam invadido um terreno adjacente à casa na noite anterior, onde se esconderam até a manhã seguinte. No momento da invasão, os bandidos pularam o muro e renderam o advogado e sua família. “Estava dormindo quando minha esposa entrou no quarto já rendida, com um ladrão apontando uma arma para a cabeça dela. A partir daí, eles entraram em nossa casa em número maior, totalizando seis assaltantes”, relatou o advogado.

A ação criminosa foi rápida: os ladrões revistaram os celulares da família e tiveram acesso a contas bancárias. Eles conseguiram levar R$ 2 mil em dinheiro e forçaram o advogado a transferir mais R$ 4 mil por meio do sistema Pix. Além disso, diversos objetos pessoais, um televisor e armas pertencentes ao advogado – que é colecionador – também foram subtraídos.

Os criminosos escaparam utilizando dois veículos, sendo um deles um Porsche Cayenne S, avaliado em mais de R$ 150 mil, que estava na garagem da família.

Após a saída dos assaltantes, a família rapidamente acionou a Polícia Militar, fornecendo detalhes sobre o carro roubado. A equipe policial localizou o veículo na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, dando início a uma perseguição. Na divisa entre Cotia e Embu das Artes, o motorista do Porsche perdeu o controle e colidiu com um obstáculo. Os três criminosos que estavam no veículo foram detidos e agora enfrentam acusações de roubo qualificado, cárcere privado e associação criminosa.

As autoridades continuam as investigações em busca dos outros três membros da quadrilha que conseguiram escapar durante a operação. Infelizmente, as câmeras de segurança da residência estavam desativadas durante o assalto, conforme informou a esposa do advogado. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos são originários de Nepomuceno, Minas Gerais, e teriam passado as festividades de fim de ano no Guarujá, litoral paulista.