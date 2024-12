Crie Políticas Públicas transforma a gestão cultural em 467 municípios brasileiros

A implementação de políticas públicas voltadas para iniciativas culturais e negócios de economia criativa é o principal objetivo do Crie Políticas Públicas, projeto liderado pelo Sebrae-SP em parceria com o Sebrae Nacional. Desde seu lançamento em fevereiro de 2024, a iniciativa já alcançou 572 municípios em 26 estados brasileiros, oferecendo suporte técnico e estratégico para gestores culturais. Com uma abordagem inovadora, o projeto capacita profissionais do setor público a elaborarem e implementarem políticas culturais que impactam diretamente suas comunidades.

Ao longo do primeiro ano de ações, o Crie Políticas Públicas realizou cerca de 2 mil horas de consultorias exclusivas, 580 horas de orientações coletivas ao vivo e 478 horas de mentorias individuais personalizadas, totalizando mais de 3 mil horas de atendimentos especializados. Entre os principais temas abordados estão a execução da Como fazer o PAAR, a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e da Lei Paulo Gustavo (LPG), a elaboração do Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR), a criação de conselhos municipais de cultura, prestação de contas da LPG e a adesão ao Sistema Municipal de Cultura (SMC).

Os benefícios do projeto vão além da capacitação técnica. Gestores municipais relatam avanços concretos no planejamento e na execução das políticas culturais, resultando em maior independência na gestão pública. Segundo Édipo de Sousa Alves, secretário adjunto de Cultura de Biritiba Mirim (SP), o Crie representou um marco em sua trajetória. “O programa Crie foi mais do que uma orientação; considero-o uma verdadeira especialização em gestão cultural. Graças ao projeto, conseguimos enviar o PAAR no prazo, garantindo recursos fundamentais para o município e fortalecendo nossas políticas culturais.”

O estado de São Paulo foi o que mais acessou ao projeto com 523 atendimentos, seguido pelos estados de Minas Gerais com 299, do Paraná (199), Bahia (191) e Ceará com 181 atendimentos. Nesta linha, gestores como Alexandre Mendes, de Capão Bonito (SP), destacam o alcance transformador da iniciativa. “O Crie atravessa barreiras territoriais e leva conhecimento até os pequenos municípios, empoderando gestores para atuarem com mais eficiência.”

Outro exemplo de impacto é a gestora Ana Cláudia, de Januária (MG), que já participou de 86 orientações coletivas. “Crie tem sido crucial para o desenvolvimento da nossa política de cultura. Aprendemos bastante, e isso tem feito uma grande diferença na execução dos serviços culturais em nosso município.”

Com foco no aprimoramento contínuo dos serviços, o Crie Políticas Públicas no segundo semestre de 2024 expandiu suas estratégias para atender às necessidades dos gestores municipais. Ações incluíram a realização de minicursos sobre Prestação de Contas (LPG), CPF da Cultura e Mecanismos de Fomento à Cultura, com encontros coletivos teóricos e práticos regionalizados e mentorias individuais que visaram o atendimento personalizado ao gestor público a partir de suas demandas locais. Em 2025 será lançado a nova edição do Programa com soluções inovadoras regionalizadas e novas vagas para as consultorias, mentorias, mini cursos e fóruns em parceria com agentes e órgãos de políticas públicas culturais.

Até agora, o projeto ajudou 119 municípios a enviarem seus Planos Anuais de Aplicação de Recursos (PAAR) no prazo, garantindo o acesso aos recursos das Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Com uma média de mais de 100 atendimentos mensais, o Crie se consolida como um importante aliado na transformação do setor cultural brasileiro.

“O Crie Políticas Públicas contribuiu para a estruturação da gestão cultural municipal de mais de 500 cidades brasileiras, fomentando a operacionalização das leis de fomento a cultura e trilhando um caminho de sucesso para o investimento em economia criativa. O Sebrae atuou como um braço para gestores que utilizaram das soluções do Crie com foco nas entregas necessárias para a execução adequada dos recursos da Lei Paulo Gustavo e Política Nacional Aldir Blanc, possibilitando a criação do CPF da cultura de pelo menos 50 municípios brasileiros. Estamos confiantes da importância do projeto como suporte da gestão pública na continuidade da execução da PNAB e no sucesso das políticas culturais brasileiras” destaca Geise Oliveira, Consultora de Economia Criativa do Sebrae-SP.