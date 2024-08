Criciúma segura pressão no fim, vence Bragantino e dá salto na tabela

O Criciúma venceu o RB Bragantino por 1 a 0, nesta quarta-feira (28), em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão, no estádio Heriberto Hülse. Marcelo Hermes marcou para o Tigre no primeiro tempo.

Com a vitória, o Criciúma deu um salto na tabela e assumiu a 12ª posição, com 28 pontos. O Massa Bruta é o 15º, com 27, e chegou a seis jogos sem vencer no campeonato.

O Criciúma volta a jogar no sábado (31), contra o Cuiabá, fora de casa. O Bragantino recebe o Bahia no domingo (1).

O JOGO

Demorou para engrenar. Com poucos lances de perigo, Criciúma e Bragantino fizeram um primeiro tempo de erros de passe e falta de inspiração em Santa Catarina. A primeira e única finalização certa no alvo do jogo, que veio somente aos 36 minutos, acabou em gol para os mandantes.

Bragantino melhora, e Criciúma segura. Pedro Caixinha já voltou para o segundo tempo com alterações e o confronto ficou mais equilibrado. O time visitante passou a frequentar o campo de ataque, assustou com chutes próximos ao gol, mas viu o goleiro Gustavo salvar nas melhores chances criadas já nos últimos minutos. Os mandantes tiveram mais dificuldades em manter a posse de bola e chegaram apenas uma vez com perigo na etapa final.

LANCES DE DESTAQUE

Por pouco! Em boa jogada coletiva do Criciúma aos 8 minutos do primeiro tempo, Bolasie cruzou para Dudu, que passou para Matheusinho. O atacante tentou de cavadinha, mas a bola e saiu por cima do gol.

1×0. Após contra-ataque, Bolasie brigou pela posse na pequena área e a bola sobrou para Matheusinho, que teve finalização bloqueada. Na sobra, Hermes apareceu para finalizar no fundo da rede.

Bragantino reage. Aos 7 minutos do segundo tempo, Sasha levou até o fundo e cruzou para a área. Mosquera chegou chutando e mandou por cima.

Buscou o ângulo. Aos 12 minutos, Lucas Evangelista limpou pela esquerda e tentou um chute colocado, mas a bola saiu à direita do gol do Criciúma.

Cleiton! Aos 26, Fellipe Mateus mandou um chute forte com direção no canto. O goleiro do Bragantino conseguiu espalmar em defesa difícil.

Boa defesa. Aos 33, Jhon Jhon finalizou com perigo na área após cobrança de escanteio e Gustavo pegou.

Gustavo! Aos 38, Jhon Jhon armou jogada em velocidade e passou para Vinicinho, que teve finalização travada pelo goleiro do Criciúma. Na sequência, Borbas tentou, mas Gustavo defendeu de novo.

Ficha Técnica

Criciúma 1 x 0 Red Bull Bragantino

CRICIÚMA

Gustavo; Dudu (Claudinho), Walisson, Tobias e Hermes; Ronald (Fellipe Mateus), Newton, Patrick de Paula (Eliédson) e Matheusinho; Allano (Serginho) e Bolasie (Arthur Caíke). Técnico: Claudio Tencati

RB BRAGANTINO

Cleiton; Hurtado, Douglas, Eduardo e Guilherme (Raul); Jadsom (Jhon Jhon), Evangelista e Lincoln (Gustavinho); Mosquera, Vitinho (Thiago Borbas) e Sasha (Vinicinho). Técnico: Pedro Caixinha

Estádio: Heriberto Hülse, em Criciúma

Juiz: André Luiz Skettino

Auxiliares: Leonardo Henrique Pereira e Ricardo Junio de Souza

Cartões amarelos: Patrick de Paula, Walisson, Ronald Lopes (CRI); Jadsom, Gustavinho (RBB)

Gol: Marcelo Hermes (36’/1ºT)