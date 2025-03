Criciúma faz consulta por meia do Santa Catarina

O Criciúma Esporte Clube está em processo de avaliação para a possível contratação do jovem meio-campista Gui Lobo, que recentemente se destacou pelo Santa Catarina durante o Campeonato Catarinense de 2025. Com apenas 25 anos, Lobo foi um jogador importante na equipe, participando de 11 partidas e anotando dois gols ao longo da competição.

Atualmente, o atleta possui um contrato que se estende até o término do Catarinense, mas o Criciúma já iniciou conversas com sua representação. A definição sobre o futuro de Gui Lobo deve ocorrer nos próximos dias, especialmente após a decisão do clube em relação à nomeação de um novo executivo de futebol.

Vale ressaltar que a equipe criciumense teve um desempenho positivo na Copa do Brasil, garantindo a classificação após um confronto contra o Remo na última quarta-feira, dia 12. O próximo compromisso do Criciúma está agendado para o dia 5 de abril, quando enfrentará um adversário pela Série B do Campeonato Brasileiro.