Criar Jogos Labs inaugura polo presencial em São Bernardo dia 4 de março

Estão abertas as matrículas para o Criar Jogos Labs em São Bernardo do Campo (SP). O polo presencial será no Instituto Geração Futura, onde as aulas começam no próximo dia 4 de março. Inteiramente de graça, o Criar Jogos Labs vem sendo considerado o maior curso de desenvolvimento de jogos e letramento digital no país. Realizado pelo Instituto Burburinho Cultural, o Criar Jogos Labs oferece oportunidade única de capacitação na área de games. O curso é gratuito e destinado aos jovens, de 12 a 29 anos, de São Bernardo do Campo. Mais de 5 mil estudantes já foram beneficiados desde 2022.

As inscrições podem ser feitas no site. O Brasil é um dos maiores consumidores de jogos eletrônicos do mundo, mas tem uma margem exponencial para crescer quando o assunto é produzir jogos 100% nacionais. Outro ponto que inspira o Criar Jogos é que a gamificação não é só atividade recreativa, mas está presente no audiovisual, na área de Recursos Humanos, atendimento ao cliente, enfim, é parte do mundo do trabalho. Além desses motivos, é uma ferramenta importante no letramento digital, aspecto fundamental para a redução das desigualdades sociais.

Próprio ritmo

Oferecendo um método inovador de ensino, o Criar Jogos Labs traz videoaulas exclusivas que permitem ao estudante acessar o conteúdo no seu próprio ritmo. Com o acompanhamento de monitores, os participantes têm a oportunidade de aprender sobre animação 2D, edição de som para jogos, roteirização, narrativa e muito mais. O curso ainda inclui desafios e testes que tornam o aprendizado divertido e prazeroso.

Não há pré-requisitos. Pessoas a partir de 12 anos estão aptas a dominarem a tecnologia que já possibilita a criação de jogos eletrônicos. A duração do curso é de 18 semanas, perfazendo um total de 54 horas de carga horária. Com um cronograma flexível, as aulas acontecerão em seis turmas, variando de acordo com os horários disponíveis:

Turma 1: Segundas e quartas, das 9h30 às 11h

Turma 2: Segundas e quartas, das 14h às 15h30

Turma 3: Segundas e quartas, das 16h às 17h30

Turma 4: Terças e quintas, das 16h30 às 18h

Turma 5: Terças e quintas, das 18h30 às 20h

Turma 6: Sábado, das 8h30 às 11h30

Histórico

O projeto Criar Jogos é 100% original. O propósito do curso é ampliar cada vez mais o conhecimento tecnológico em áreas periféricas, em parceria com escolas da rede pública. Além dos polos presenciais, o Criar Jogos também ocorre de forma remota – EAD em que cada aluno pode contar com o auxílio de mentores para elucidar dúvidas em todo o curso. A inauguração do primeiro polo do Criar Jogos foi em junho de 2022 no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG). Depois, São Gonçalo dos Campos e Camaçari, na Bahia, além de Guaratinguetá, Jacareí e Mogi Guaçu, em São Paulo. Em 2023, abriu novas turmas em Guaratinguetá, ampliando fronteiras para Curitiba (PR) e renovando presença em Camaçari, além de começar turmas em Paracatu. No Rio de Janeiro, polos presenciais foram sediados na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio, na Faetec de Mangaratiba e na Casa Escola de Arte e Tecnologia, em Itaboraí. Vale destacar: todos os municípios citados oferecem atualmente vagas EAD.

O Criar Jogos Labs é um projeto viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, BASF, Kinross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi, DataPrev, parceria da Visão Coop e realização da Burburinho Cultural e Ministério da Cultura, Brasil União e Reconstrução, Governo Federal.

Serviço

Local: Instituto Geração Futura – Rua Valdomiro Luís, 45 – Demarchi – São Bernardo do Campo – SP

Início: A partir de 04/03/2024

Investimento: Gratuito.

Site