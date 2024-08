Crianças ucranianas transformam vivências da guerra em animações

Os reflexos da Guerra na Ucrânia e as experiências de 20 alunos ucranianos, com idades entre 12 e 15 anos, foram transformados em uma animação sobre os conflitos no Leste Europeu. Com linguagem acessível, “The story of a brave country” – A história de um grande país, em português – foi produzida por estudantes de uma escola situada em Kyiv, capital ucraniana, por meio da metodologia educacional infantil De Criança Para Criança (DCPC), que contribui com a educação através de conteúdos audiovisuais.

O cofundador e diretor criativo do DCPC, Vitor Azambuja, explica que a proposta surgiu em 2023, durante uma visita a Helsinque, capital finlandesa, e tanto os alunos quanto os professores se prepararam para produzir a animação. “Como eles já estavam passando pela guerra, nós delimitamos o tema, abordando o que as crianças estavam sentindo em meio ao conflito”, comenta, ressaltando também a presença do DCPC na Europa, incluindo a Espanha, a sede na Finlândia e expansão na Alemanha, Dinamarca e Ucrânia.

O projeto vai, ainda, ao encontro das iniciativas para a recuperação educacional no país. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 6,7 milhões de crianças e jovens ucranianos, com idades entre 3 e 18 anos, foram afetados pela guerra. Em um recorte, 66% das crianças em idade pré-escolar não frequentam mais as aulas.

Em vista disso, crianças do Ensino Fundamental usam a criatividade e ferramentas tecnológicas para criar histórias com roteiro, desenhos e narração em sala de aula com os conteúdos aprendidos. Os arquivos digitalizados são enviados à plataforma do DCPC para serem transformados em animação. Ao todo, já foram produzidas 2,8 mil animações infantis e mais de 75 mil estudantes atendidos. “Nossa metodologia inova no sentido de transformar as histórias criadas pelos alunos em desenhos animados narrados ou jogos (gamificação)”, conclui Gilberto Barroso, também cofundador e CEO do DCPC.

Ilustrada pelos próprios alunos, a produção narra a história de duas crianças ucranianas que viviam em paz antes do início da guerra, ao mesmo tempo em que apresenta aspectos culturais, culinários e geográficos. O aumento dos conflitos em fevereiro de 2022 e o drama vivido durante os bombardeios também são destacados na animação, que enfatiza, ainda, a solidariedade entre os personagens.

Assista: