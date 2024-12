Crianças são salvas de afogamento na praia no litoral paulista

Na última sexta-feira, 27 de dezembro, o Comando de Aviação da Polícia Militar realizou um resgate heróico na Praia das Toninhas, em Ubatuba, onde quatro crianças, com idades entre 10 e 14 anos, estavam se afogando. A ação registrada em vídeo ressaltou a importância do patrulhamento preventivo aquático, especialmente durante a alta temporada, quando o número de banhistas aumenta consideravelmente.

Com o helicóptero Águia 7, os guarda-vidas sobrevoaram a área e saltaram na água com boias de salvamento para alcançar as vítimas. Felizmente, as crianças foram retiradas rapidamente do mar e receberam os primeiros socorros na praia. De acordo com o Governo de São Paulo, nenhuma das crianças corre risco de vida.

Esse incidente ocorreu em um cenário mais amplo de segurança no litoral paulista, que, segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), registrou 101 mortes por afogamento até o dia 26 de dezembro. No mesmo período, 3.436 pessoas foram salvas em emergências no mar. É alarmante que cerca de 70% das vítimas sejam turistas provenientes da capital e Grande São Paulo.

Com a temporada de férias se aproximando e a previsão de mais de 4 milhões de visitantes no litoral paulista até janeiro de 2025, a conscientização sobre a segurança nas praias torna-se ainda mais crucial. A transação econômica estimada em R$ 9,6 bilhões ressalta a importância do turismo, mas também destaca a necessidade de medidas adequadas para garantir a segurança dos banhistas e evitar tragédias no mar.