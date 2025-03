Crianças “pilotam” drones na Praça da República em atividade educativa

Quem passou pela Praça da República, no centro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (19 de março), se deparou com uma cena inusitada: dezenas de crianças empolgadas segurando “controles remotos” enquanto olhavam para o céu. A atividade faz parte de uma ação promovida pela Move Centro SP em parceria com a Drone Lab Brasil, que levou a experiência de “comandar” drones para os alunos da EMEI Armando de Arruda Pereira.

A iniciativa busca fortalecer a relação das crianças com o espaço urbano e incentivar o respeito e o carinho pela cidade desde cedo. A EMEI já tem tradição em projetos que promovem a interação com a praça, como o Motocas na Praça. Agora, os drones entram nessa lista, permitindo que os alunos tenham contato com uma tecnologia que antes parecia distante.

Durante a experiência, os alunos receberam controles simulados, que emitiram sons e luzes, proporcionando a sensação de pilotar os drones. A ação foi conduzida de forma voluntária pela Drone Lab Brasil, especialista no uso pedagógico dessa tecnologia.

A primeira etapa do workshop atendeu metade das turmas, e a experiência continua nesta quinta-feira (20 de março), para os demais alunos da escola.