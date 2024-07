Crianças enganadas por falsos Patati e Patatá encontram os palhaços verdadeiros 13 anos depois

Em viagem à Bahia, a dupla Patati e Patatá se redimiu com os fãs do Paripe, bairro de Salvador que foi palco de um dos maiores memes da internet brasileira há 13 anos.

Nesta terça-feira (23), os fãs que foram enganados por uma falsa dupla que tentou se passar pelos palhaços em 2011 finalmente conheceram o Patati e Patatá originais.

O encontro foi ao ar no Brasil Urgente Bahia (Band), em matéria feita pelo mesmo repórter que viralizou em 2011, Ícaro Almeida.

Na ocasião, os moradores do bairro haviam comprado ingressos de R$ 15 para ver a dupla de palhaços, mas o show foi cancelado em cima da hora após o público descobrir que se tratavam de sósias.

O cancelamento provocou caos em frente à casa de show, com crianças chorando e mães revoltadas pedindo o dinheiro de volta. A reportagem de Ícaro Almeida acabou viralizando na internet.

No encontro dos moradores do Paripe com o Patati e Patatá originais, estava presente a fã Gerusa, que desmaiou na reportagem de 2011 quando recebeu a notícia do cancelamento do show. “Não pode desmaiar hoje, dona Gerusa”, brincou o repórter. “Minha mão tá gelada”, avisou a fã.

Mariluce, a mãe revoltada que pedia o dinheiro de volta, Junior, o menino que acusava a falsa dupla de “iludir a cabeça das crianças” e até Uziel Bueno, âncora do Brasil Urgente Bahia, participaram do encontro.