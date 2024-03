Crianças dos CRAS Centro e Jardim Caçula recebem ação social da Sorvepan

Nesta terça-feira (26), as crianças que compõem o grupo de munícipes assistidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento à Família (PAIF) dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Centro e Jardim Caçula foram contempladas por doação voluntária de ovos de Páscoa do Grupo Sorvepan, empresa do ramo alimentício localizada em Ouro Fino Paulista.

“É uma contrapartida social da empresa com a nossa cidade. É uma oportunidade de contemplar as famílias já atendidas pela Prefeitura, como essas aqui nos CRAS, e, futuramente, expandir para outras comunidades”, completou Rosangela Holanda Raposo Ferreira, gerente de recursos humanos da Sorvepan.