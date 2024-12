Crianças de Paraisópolis recebem os presentesdo Papai Noel dos Correios

As 60 crianças assistidas pelo Instituto Italo Para, na comunidade de Paraisópolis, receberam os presentes da campanha Papai Noel dos Correios. A entrega festiva foi realizada na última segunda-feira (9), com a presença do superintendente estadual da empresa em São Paulo Metropolitana, Renato Rosa.

Nesta reta final do projeto, diversas solenidades de entrega de presentes já foram realizadas em todo o país. Até o momento, a campanha recebeu quase 360 mil cartinhas que atendem aos critérios solicitados. Desse total, foram adotadas cerca de 250 mil.

Ainda há 102 mil cartas disponíveis no Brasil. Os estados com mais cartas disponíveis para adoção são:

São Paulo – 31 mil;

Bahia –12 mil;

Ceará – 9 mil;

Minas Gerais – 7 mil;

Mato Grosso / Sergipe / Alagoas – 5 mil cada.

Como participar – Os prazos para adoção e entrega de presentes foram prorrogados em alguns estados, e podem ser conferidos na página dos Correios. Quem não tiver tempo de escolher uma cartinha, mas quiser participar doando presente, pode deixá-lo em uma agência dos Correios participante. Entre os presentes mais pedidos estão: bola, boneca, carrinho, mochila, material escolar, kit de maquiagem e pelúcias.

Para o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, esta é a ação natalina que mais sensibiliza e une o país. “Conseguimos levar alegria para as crianças e, assim como no ano passado, não vamos deixar nenhuma delas sem presente”, afirma o dirigente.

Em 2023, pela primeira vez, a campanha atendeu 100% dos pedidos das crianças. Foram 270 mil cartinhas adotadas – cerca de 210 mil foram adotadas por pessoas físicas e 60 mil contempladas por meio de doações realizadas por mais de 200 parceiros como empresas e órgãos públicos em todo Brasil.