Crianças de entidades participam de ação social no 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires

Pelo quarto ano consecutivo, o 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires é palco para a solidariedade. Iniciativa levou crianças em vulnerabilidade social atendidas por entidades da região para experimentar a explosão de sabores da festa e curtir as atrações culturais e brincadeiras no Complexo Ayrton Senna.

Fernanda Sauter, da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires (ACIARP), conta que a ideia da ação surgiu há alguns anos, durante o Festival do Chocolate, quando crianças de um abrigo estavam circulando pela festa. “Naquela ocasião, consegui somente a doação de balões e consegui posicionar as crianças para que pudessem assistir ao show. No ano seguinte, já comecei a reservar um período para desenvolver uma programação até a hora do show e isso já acontece há quatro edições da festa”, explicou.

Já puderam curtir a 15º edição do Festival do Chocolate através desta ação social 20 crianças e adolescentes da Associação Sant’Anna Crianças de Ribeirão Pires, com idades entre 5 e 16 anos, e 63 da Associação Ribeirãopirense Para Integração Social (ARIS), na faixa etária dos 6 aos 14 anos. A iniciativa foi aprovada, não só pelas crianças, mas pelos responsáveis pelas instituições.

“Interagir com as apresentações teatrais, fortalecer as questões afetivas e emocionais e, especialmente, se aproximar de outras crianças na mesma faixa etária são experiências importantes para os acolhidos, independentemente da idade”, comentou Celi Barreto dos Santos Fukui, representante da Associação Sant’anna Crianças de Ribeirão Pires.

“Essa ação é essencial para as crianças da ARIS. A maioria delas não teria condições financeiras para participar do festival, ficaria oneroso para as famílias. Proporcionar momentos como esse, certamente, marca na memória de cada uma delas, registra a felicidade na infância”, completou José Roberto Kuki, presidente da ARIS.

Nos próximos dois domingos, a iniciativa deve ser estendida para mais crianças de orfanatos e baixa renda da nossa cidade e região.