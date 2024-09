Crianças da rede de ensino de SP já leram 52,3 milhões de livros infantis em 2024

Os 550 mil estudantes matriculados na fase de alfabetização das 1.391 escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) já leram, em 2024, 52,3 milhões de livros infantis na plataforma de apoio à alfabetização Elefante Letrado. Nas unidades da rede, as crianças são incentivadas à leitura de livros físicos, disponíveis nas salas de aula dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e também de forma online, na plataforma.

Para o Dia Mundial da Alfabetização, a equipe da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria da Educação organizou um ranking com os livros mais lidos pelos estudantes de cada um dos primeiros anos do Ensino Fundamental da rede estadual paulista na ferramenta Elefante Letrado (confira lista completa abaixo). Considerando as leituras por estudantes do 1º ao 5º ano, o livro “A Galinha do Vizinho” está entre os mais lidos, com 925,8 mil leituras concluídas. Ou seja, muitas crianças da rede já leram essa obra mais de uma vez.

O acesso a livros infantis está entre as ações da Educação no programa Alfabetiza Juntos SP, que tem como objetivo ter 90% de estudantes como leitores iniciantes ou fluentes no 2º ano do Ensino Fundamental até o ano de 2026.

Para desenvolver a competência leitora, as crianças têm acesso a cerca de 500 títulos literários no sistema operacional, que podem ser acessados por meio de tablets e computadores das escolas ou até mesmo do celular dos pais e responsáveis. A equipe da coordenadoria aponta que parte dos livros da plataforma Elefante Letrado, e consumida principalmente por crianças do 1º ano, é formada por obras compostas por imagens e textos de apoio, trabalhadas no início do processo de alfabetização.

O acervo do programa é um apoio e complemento ao processo de leitura que acontece em todas as salas de aula, e pode ser apresentado de duas formas: para leitura e audição. Além da ferramenta, todas as classes de anos iniciais da rede estadual têm estantes de livros físicos em sala de aula, para que o acesso aos materiais seja amplo e constante.

Exemplo que vem de casa e da escola

Na Escola Estadual Antonio Xavier de Mendonça, localizada em Bauru, as crianças têm sido incentivadas à leitura dentro da sala de aula, e também em casa, na companhia de seus familiares. Em ambas as situações, os alunos devem ler livros físicos, que estão disponíveis dentro de cada sala de aula, mas também na plataforma Elefante Letrado. Apenas na plataforma, os 380 alunos da unidade já concluíram a leitura de 21,7 mil obras de literatura infantil.

“Além dos livros da plataforma Elefante Letrado, nas salas de aula, nós incentivamos as crianças a emprestarem um livro e se tornarem ‘influenciadoras’ de livros. Toda semana, a professora pré-seleciona um grupo que será responsável por convencer os colegas a emprestar determinado livro durante o encontro que chamamos de roda de leitores”, conta a diretora da unidade, professora Luzia do Rosário Lopes Neves.

Luzia conta ainda que, na escola, que atende exclusivamente os anos iniciais, todas as salas de aula são equipadas com microfones e caixas de som, com o objetivo de incentivar a oralidade das crianças. A diretora conta que o incentivo à leitura é tão presente no dia a dia da escola que alguns alunos já começam a “perseguir” seus autores e autoras preferidos e emprestar todas as obras disponíveis de cada um.

Na capital, também há pequenos “influenciadores de leitura”. É o caso da Manuela Peixinho, de 6 anos de idade, matriculada na Escola Estadual Otoniel Assis de Holanda, localizada na zona sul de SP. “(Dentro da ferramenta) tem livros muito interessantes. Tem livros de aventura, de conto de fadas, posso ler as palavras e ver as imagens. É muito legal mergulhar nas histórias, é um jeito divertido de aprender”, diz. Na escola de Manuela, os 644 alunos já concluíram a leitura de 28,1 mil livros.

Fluência leitora da Educação

O programa Alfabetiza Juntos SP contempla ainda a formação de professores, uso de materiais didáticos específicos e a aplicação de duas avaliações de Fluência Leitora anuais para estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental — voltadas à rede estadual e aos municípios parceiros.

Por meio da ferramenta Elefante Letrado, a Educação ampliou neste ano o teste de fluência para os 3º, 4º e 5º anos com acesso imediato ao resultado e um mapa do desenvolvimento de cada aluno e de sua sala de aula.

No teste na plataforma, os estudantes devem ler um texto e o áudio é disponibilizado em uma área de trabalho exclusiva do professor regente de sala. A ferramenta oferece ao docente a comparação entre o texto original e o teste de cada aluno e os classifica, entre os níveis abaixo do básico, básico, adequado e avançado, a partir da fluência e tempo de leitura.

Top 3 livros mais lidos por crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental: