Criançada tem diversão garantida no 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires

O 15° Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, que acontece no Complexo Ayrton Senna, conta com programação especial infantil aos domingos. Para o primeiro fim de semana de festa, a criançada poderá se divertir no Espaço Kids, localizado na Arena Criativa, com atrações circenses, jogos de tabuleiro, mágica, pintura de rosto, e o grande destaque do dia, o show de Patati Patatá (4/08 – 15h).

A Estação Chocolate funcionará todos os dias (sexta, sábado e domingo), com trenzinho realizando passeios por todo o evento. Já no Reino do Doce haverá pintura de rosto e esculturas de balão gratuita a partir das 14h, além de presença confirmada da Princesa do Chocolate, Sofia Pimenta, que estará em seu trono atendendo o público. A Caravana Lúdica também é uma das atrações do dia, trazendo jogos de tabuleiros gratuitos para a família toda, a partir das 14h.

Lucas Bastos, finalista do Masterchef Júnior 2022, promove a oficina ChocoKids aos domingos, onde ensinará as crianças a preparar gostosuras. Com horários às 14h e 14h30, as inscrições deverão ser efetuadas no dia (turma limitada de 20 crianças). A aula é destinada para crianças com idade entre 3 e 12 anos. Neste domingo, 4 de agosto, das 16h às 16h30, também haverá oficina de Brownie com o chef confeiteiro Weverton Rodrigues dos Santos.

Quem também marcará presença trazendo risadas é o mágico Ossamá Sato, que estará no festejo a partir das 16h, garantindo a diversão da criançada.

O 15º Festival do Chocolate está marcado para acontecer em três finais de semana, às sextas, sábados e domingos, entre 2 e 18 de agosto, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro). A entrada do evento terá doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet, por visitante. Os donativos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município.