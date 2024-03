Criançada pode aproveitar o Parque Congelante Rainbow Beez no Shopping Praça da Moça

Uma nova opção de diversão para as crianças está disponível no Shopping Praça da Moça, em Diadema. O Parque Congelante Rainbow Beez, inspirado na Antártica, é perfeito para fotos e conta com diversas atrações, como escorregador de urso, piscina de espumas, cama elástica, escorregadores, iglu e muito mais. A atração estará disponível até o dia 05 de maio, no piso Araucária, e é destinada a crianças de 1 a 12 anos.

O horário de funcionamento do evento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Os valores para participar da atração devem ser consultados diretamente no local da atração. É importante que os responsáveis estejam atentos às especificidades do parque e às necessidades individuais das crianças, e se necessário acompanhá-las durante a brincadeira.

“Esta é mais uma alternativa especial e única de diversão para as crianças. Uma experiência imersiva que transportará os pequenos para um cenário nevado, com personagens como ursos, pinguins e outros animais da neve”, detalha Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço: atração Rainbow Beez.

Data:

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.

Local: piso Araucária.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.