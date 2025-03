Criança sofre queimaduras nos pés em creche de Santos

Uma criança de apenas um ano e dois meses sofreu queimaduras nos pés enquanto brincava em uma creche municipal em Santos, litoral paulista. O incidente ocorreu na Unidade Municipal de Educação (UME) Professor Orlando Adegas, localizada no Morro da Penha. Segundo a direção da unidade, o menino teria se queimado ao pisar no chão quente do parquinho, mas a mãe questiona essa versão.

Em um relato emotivo, Jaqueline dos Santos Silva, mãe do bebê, expressou sua preocupação: “É muito triste porque a gente vai trabalhar achando que deixou o filho em um lugar confiável e acontece isso“. Ela relatou que seu filho frequenta a creche desde os quatro meses e nunca havia enfrentado problemas anteriormente. No entanto, na última sexta-feira (7), ela foi informada por volta das 15h que Théo havia sofrido queimaduras.

A versão apresentada pela equipe da UME indica que a criança estava brincando em uma área parcialmente coberta quando correu atrás de uma bola que foi parar na parte descoberta do parquinho, resultando nas queimaduras. “A explicação que me deram é que ele estava brincando no parque solário na sombra. Ele pisou onde não era coberto e teve queimadura”, afirmou Jaqueline, manifestando sua desconfiança sobre o ocorrido.

De acordo com a assistente de direção da UME, Théo foi orientado a brincar sob supervisão, mas a mãe ressaltou que o menino estava calçado e suspeita que as queimaduras tenham ocorrido quando ele estava descalço. Jaqueline pediu acesso às gravações das câmeras de segurança da creche, mas foi informada de que não há registro visual do incidente.

As queimaduras foram classificadas como de primeiro e segundo grau por médicos após a criança ser levada ao pronto-socorro. “Ele não consegue pisar no chão. Se encostar, ele chora muito”, lamentou a mãe, demonstrando indignação com o fato.

A Prefeitura de Santos emitiu uma nota esclarecendo que a supervisão da Secretaria de Educação está acompanhando o caso e prestando suporte à família. Em comunicado, afirmaram que o incidente ocorreu sob supervisão de professores e funcionários e ressaltaram que a criança continua afastada da creche por recomendação médica para tratamento das queimaduras.

A administração municipal também confirmou que os responsáveis pela escola informaram prontamente a mãe sobre o ocorrido e garantiram assistência durante o atendimento médico, incluindo a compra dos medicamentos prescritos.

Conforme a nota oficial, Théo deve retornar à escola após um período de sete dias recomendado pelo médico para recuperação das queimaduras.