Criança presa em bolha inflável é resgatada no mar de Ubatuba

Na última terça-feira, 24, um incidente alarmante ocorreu em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, quando um menino ficou preso dentro de uma bolha inflável que se perdeu no mar. O resgate da criança, que aconteceu nas proximidades da Praia do Lázaro, foi realizado por marinheiros de uma lancha que estavam na área.

Testemunhas relataram que o garoto demonstrava grande aflição enquanto estava à deriva. “Ele estava muito desesperado e se debatia dentro da bolha”, comentou Rafael, um dos presentes durante a operação de resgate. “Ele parecia estar com muito medo e, quando perguntei se estava respirando bem, ele fez um gesto positivo com a mão”, completou.

A surpreendente história da criança resgatada em uma bolha inflável no mar de Ubatuba; VEJA VÍDEO pic.twitter.com/qwtr1a274g — O Matogrossense (@o_matogrossense) December 26, 2024

Rafael, que realiza passeios de lancha na região, mencionou que incidentes semelhantes já ocorreram em Ubatuba. Ele explicou que muitas vezes as bóias são alugadas e deixadas na praia atadas por cabos. No entanto, nesse caso específico, o cabo se soltou e uma rajada de vento levou a bóia mar adentro. Para piorar a situação, a estrutura já apresentava danos, tendo batido contra as pedras e começando a vazar ar.

A equipe de resgate conseguiu amarrar um cabo em torno da bóia inflável para trazer o menino de volta à segurança da costa. Por precaução, eles evitaram abrir a bóia durante o processo de resgate para não colocar a criança em risco de afogamento. Após chegarem à praia, a família do garoto foi encontrada bastante angustiada.

A reportagem tentou estabelecer contato com o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) para mais informações sobre o incidente, mas não obteve resposta imediata. Entretanto, nas redes sociais, o GBMar fez um importante alerta aos pais sobre a supervisão necessária ao permitir que crianças entrem na água. A orientação é que as crianças estejam sempre acompanhadas por um adulto e mantenham uma distância máxima de um braço do responsável. Além disso, foi destacado o risco associado ao uso de bóias infláveis, que podem dar uma falsa sensação de segurança.

De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo órgão, entre os dias 16 e 22 deste mês, os bombeiros realizaram 97 salvamentos no litoral paulista, incluindo 12 crianças encontradas em situações de risco.