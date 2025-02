Criança é resgatada após cair em bueiro durante tempestade em Fortaleza

Uma menina de apenas 5 anos foi resgatada com vida após cair em um bueiro na Rua Doutor Fernando Augusto, localizada no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza. O incidente ocorreu enquanto a criança brincava sob a chuva intensa que atingiu a cidade, resultando em alagamentos significativos.

Segundo relatos de testemunhas, a garota caiu no bueiro quando se aproximou de uma tampa aberta, enquanto estava acompanhada por um adulto que mergulhava na água. Em questão de minutos, a correnteza a levou cerca de 30 metros até um córrego que passa nos fundos de uma residência próxima.

Imagens capturadas por câmeras de segurança revelam que, após a queda, o homem responsável pela menina e uma mulher que estava com outra criança perceberam sua ausência e iniciaram as buscas. A situação se tornou angustiante quando descobriram que a tampa do bueiro estava aberta, o que os levou ao desespero.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas ao chegarem ao local, foram informados de que a criança já havia sido resgatada por moradores da região. As autoridades enfatizaram a importância de se evitar áreas alagadas durante chuvas intensas e ofereceram orientações sobre segurança.

Um dos moradores que participou do resgate contou como encontrou a criança: “Eu escutei um barulho no quintal e fui verificar. Uma vizinha viu através da janela e começou a gritar que havia uma criança lá. Quando voltei ao quintal, encontrei-a tranquila, embora tenha se assustado quando seu pai chegou nervoso”, relatou o herói anônimo.

Após o salvamento, a menina foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Jardim para observação médica. Seu pai divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando a filha bem, aliviado após o susto: “Foi um momento difícil, mas graças a Deus ela está bem”, afirmou.

Este incidente serve como um alerta sobre os perigos das chuvas fortes e dos cuidados necessários para garantir a segurança de crianças em áreas propensas a alagamentos.