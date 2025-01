Criança e jovem de 17 anos morrem por suspeita de envenenamento no PI

A Polícia Civil do Piauí está conduzindo uma investigação sobre um possível caso de envenenamento que resultou na morte de duas pessoas na cidade de Parnaíba, localizada a 340 quilômetros de Teresina. As vítimas incluem uma criança de apenas um ano e oito meses e um jovem de 17 anos. Além disso, outras duas pessoas encontram-se em estado grave.

De acordo com informações da polícia, ao menos sete membros da mesma família foram hospitalizados. Este incidente é particularmente preocupante, pois em agosto passado, outra tragédia semelhante ocorreu na mesma família, resultando na morte de duas crianças após ingerirem caju que havia sido oferecido por uma vizinha. A polícia ainda investiga se há alguma ligação entre os dois episódios.

A criança que faleceu recentemente, identificada como Igno Davi da Silva, era irmão das vítimas fatais do incidente anterior. Sua mãe, Francisca Maria da Silva, também está internada com suspeita de envenenamento e é irmã do outro falecido, Manoel Leandro da Silva, que morreu antes de chegar ao hospital na quarta-feira (1).

O padrasto de Manoel, Francisco de Assis Pereira da Costa, assim como outras três crianças ainda não identificadas, também estão sob cuidados médicos.

A hipótese mais forte até o momento é a intoxicação causada pela ingestão de alimentos contaminados. A família havia recebido doações de peixes e arroz, mas as autoridades ainda não conseguiram identificar quais substâncias poderiam ter causado a intoxicação. Os doadores se apresentaram espontaneamente para fornecer depoimentos sobre a situação.

Em comunicado oficial, a polícia informou que agentes estiveram no local e apreenderam os alimentos consumidos pela família, os quais estão sendo submetidos a análises periciais para ajudar na conclusão dos laudos necessários à investigação.

O delegado Abimael Silva comentou à TV Clube que a família havia consumido apenas o peixe doado e reaqueceu arroz que foi preparado no dia anterior. “Estamos aguardando os resultados dos exames toxicológicos para determinar a causa das mortes e quais substâncias estavam presentes no organismo das vítimas e nos alimentos recolhidos“, afirmou.

O diretor técnico do hospital onde as vítimas foram atendidas, Carlos Teixeira, relatou que todos chegaram com sintomas semelhantes: frequência cardíaca abaixo do normal, sudorese intensa e rebaixamento do nível de consciência. Em nota, o hospital garantiu que sua equipe atuou com total dedicação e seguiu todos os protocolos necessários para oferecer o melhor atendimento à criança desde sua admissão na unidade.