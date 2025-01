Criança de três anos é a 3ª pessoa morta com suspeita de envenenamento no Piauí

Uma criança de três anos é a terceira pessoa morta após ter sido internada com suspeita de envenenamento em Parnaíba (a 340 km de Teresina). Ela estava internada na UTI pediátrica do Hospital de Urgência de Teresina, no Piauí, após ser transferida do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde na sexta-feira (3). O possível envenenamento teria acontecido na quarta-feira (1º).

Na semana passada, duas pessoas da família morreram: uma criança de um ano e oito meses e um jovem de 17 anos. Outras duas pessoas seguem internadas: uma mulher de 32 anos no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, estável, e uma criança de quatro anos no Hospital de Urgência de Teresina.

Um laudo da polícia científica do Piauí aponta que foi encontrado terbufós, um composto químico presente no chumbinho, nos alimentos consumidos pela família. A informação sobre o laudo foi divulgada pelo programa Fantástico, da Rede Globo.

A principal suspeita, segundo a Polícia Civil, é de intoxicação por ingestão de alimentos contaminados. A família havia recebido doação de peixes e arroz.

“Policiais civis estiveram no local e foram apreendidos alimentos ingeridos pela família, que estão sendo analisados por peritos para conclusão de laudos, assim como todos os materiais necessários à investigação“, disse a polícia, em nota.

Todos os envolvidos são de uma mesma família que já passou por situação semelhante em agosto, quando duas crianças morreram após comer caju dado por uma vizinha. Não se sabe se há relação entre os casos.

A criança morta nesta quinta-feira, Igno Davi da Silva, era irmão das duas vítimas de agosto. A mãe delas, Francisca Maria da Silva, está internada no hospital também com suspeita de envenenamento. Ela é irmã do jovem Manoel Leandro da Silva, que morreu antes de chegar ao hospital na quarta.