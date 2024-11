Criança de 5 anos morre após ser baleada em Japeri, no RJ

Um menino de 5 anos, identificada como Carlos Eduardo Cabral de Moura, morreu nesta sexta-feira (1º) após ser atingido por disparos de arma de fogo na cidade de Japeri, no Rio de Janeiro, quando saía de um mercado com a mãe.

Segundo a Polícia Militar, agentes do programa Segurança Presente estavam parados em frente a uma escola e outra chegava para estacionar no local. No momento em que o motorista fazia uma manobra ao lado do mercado, o veículo teria sido alvo de tiros disparados da comunidade Morro do Sapo.

Ainda de acordo com a PM, os policiais não reagiram e não se feriram.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a criança deu entrada no Hospital Municipal às 10h40, em estado grave, com parada cardiorrespiratória. Foram então iniciadas as manobras de reanimação, mas o menino não resistiu e teve sua morte decretada às 11h20.

Dois pediatras, um clínico da rotina e um especialista e ortopedia e traumatologia, além de técnicos de enfermagem e um fisioterapeuta participaram do atendimento, diz a pasta.

Carlos Eduardo era aluno da Escola Municipal Darcílio Ayres Raunheitti.