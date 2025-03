Criança de 10 anos morre atropelada em condomínio

Na noite de segunda-feira (3), um grave acidente dentro de um condomínio na Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo, resultou na morte trágica de uma criança de apenas 10 anos. O jovem Caio Miguel Neves da Silva foi atropelado enquanto brincava com amigos.

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu quando Caio foi atingido por um veículo que não parou após o impacto. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o falecimento da criança no local, informando que ele sofreu um grave ferimento na cabeça, classificado como “esmagamento de crânio”.

Após o acidente, as autoridades policiais foram acionadas e chegaram rapidamente ao condomínio. No entanto, o motorista do veículo envolvido no atropelamento não foi encontrado. Ele abandonou o carro e fugiu a pé logo após o ocorrido. O automóvel era um Corsa de cor vermelha.

Esse trágico evento levanta preocupações sobre a segurança nas áreas residenciais e a responsabilidade dos motoristas em zonas onde crianças frequentemente brincam.