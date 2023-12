Ivys Urquiza é novo embaixador da OBA

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) terá mais um embaixador de peso, o professor e youtuber Ivys Urquiza, criador do canal Física Total. Ele participou da 50º Jornada de Foguetes, dos dias 4 a 7 de dezembro, em Barra do Piraí (RJ). O evento reuniu os melhores medalhistas da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), do nível 3.

Ivys Urquiza conheceu as olimpíadas de conhecimento quando era professor de turmas especiais, de vestibulares de alta concorrência, e procurava estimular seus alunos a enfrentarem novos desafios.

Segundo Urquiza, a abordagem das provas de olimpíadas, principalmente nas fases práticas, aproxima os estudantes do olhar da Ciência e dos cientistas para a natureza. “As olimpíadas de conhecimento, como, por exemplo, a OBA, ampliam a visão de mundo dos estudantes e despertam o prazer no fazer Ciência.”

Ivys criou o canal Física Total, em 2013, com a proposta de contribuir com qualquer estudante que tivesse acesso à internet e quisesse aprender física. “Infelizmente é comum que os jovens terminem o ensino médio com uma formação ruim nessa disciplina. Principalmente, quem é de escola pública.”

‘’Meu principal objetivo era ensinar física através da internet para aqueles que possuem interesse. Seja como reforço para as aulas da escola, seja para preparação ao ENEM ou outros concursos’’, afirma.

Urquiza comenta que fica feliz com os feedbacks de usuários do canal que contam sobre suas evoluções e conquistas. Para ele, isso mostra que o trabalho com os vídeos está no caminho certo. “A estimativa de estudantes impactados com o canal é na casa dos milhões visto que a maioria das visualizações, acima de 80%, é de não inscritos. Dado comum em canais de educação.”

Urquiza se dedica exclusivamente ao projeto digital desde 2017, mas participa de aulões com estudantes e eventos de formação de professores. Com mais de 3 décadas de docência, ele relata sobre como é ser um dos embaixadores da OBA. “É com muito orgulho e senso de responsabilidade que aceito o convite”.

‘’Quero divulgar, através do meu trabalho e das minhas redes, uma olimpíada com tamanho sucesso. Isso vai acrescentar uma nova dimensão à minha história profissional e possibilitar que meu canal ajude ainda mais estudantes’’, finaliza.

OBA e MOBFOG

Participam da Jornada de Foguetes os melhores colocados na Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) dos níveis 3, 4 e 5. A programação conta com palestras e oficinas práticas sobre astronomia e ciências afins com astrônomos e especialistas, observação das constelações, apresentação de alunos e lançamento de foguetes numa pista de pouso.

Para participar da OBA e da MOBFOG, as escolas que ainda não participam podem se inscrever a partir de janeiro de 2024, pelo site: www.oba.org.br.

Realização:

A OBA e a MOBFOG são realizadas anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). Conta, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Deputada Federal Tabata Amaral, da Universidade Paulista (Unip), da Faculdade de Engenharia de Sorocaba (FACENS), do Banco BTG Pactual, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Governo Federal.