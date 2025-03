Criação do programa Conecta São Bernardo será votado nesta quarta-feira (19/03) na Câmara Municipal

A Prefeitura encaminhou projeto de Lei que propõe a criação do Conecta São Bernardo, programa que dispõe sobre a oferta de intercâmbio para jovens entre 15 e 17 anos da rede pública, que deve ser votado nesta quarta-feira (19/3) na Câmara Municipal. O curso de língua estrangeira internacional será voltado para alunos matriculados no Ensino Médio da rede pública do município e custeado pelo poder público.

A iniciativa, que integra o plano de governo do prefeito Marcelo Lima, reforça o compromisso da Prefeitura em dar oportunidade para jovens que sonham em estudar fora e aprender a segunda língua durante uma experiência internacional, mas que, dificilmente, teriam condições financeiras de custear os estudos no Exterior.

“Demos o primeiro passo. Esse projeto é para aquele jovem que é do Montanhão, do Alvarenga, da Vila São Pedro. Para esse jovem saber que ele terá chance de estudar fora do País com a Prefeitura financiando. Que ele terá uma experiência internacional e, quando voltar para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua rua, retornará mostrando que é possível sonhar e alcançar seus objetivos”, ressalta Marcelo Lima.

Entre os requisitos que constam no projeto de Lei, os estudantes devem estar matriculados na rede pública do município, ter entre 15 e 17 anos e residir em São Bernardo há pelo menos dois anos. Os processos seletivos serão conduzidos pela Secretaria de Educação, que definirá a quantidade de vagas, os critérios de seleção e os países de destino dos intercambistas por meio de editais específicos.

Os estudantes selecionados receberão bolsas para auxiliar em sua instalação no país de destino e na sua permanência durante o período do intercâmbio. Além disso, após o retorno ao Brasil, deverão compartilhar suas experiências e conhecimentos adquiridos por meio de projetos interdisciplinares, palestras ou cursos, garantindo a transferência de conhecimento para a comunidade escolar.