CRIA G20 traz Felipe Neto, Nath Finanças, Eduardo Moreira, Janja e convidados internacionais para discutir fome, economia e clima

A partir desta quinta-feira, 14 de novembro, e até o dia 16, o Píer Mauá, no Rio de Janeiro, se torna palco de debates que reúnem especialistas e influenciadores do Brasil e do mundo no CRIA G20. O objetivo é impulsionar ideias e soluções concretas para um futuro mais justo e sustentável.

Para discutir questões urgentes da agenda global como fome, justiça climática e inclusão social, o CRIA G20 reúne nomes como a primeira-dama do Brasil, socióloga e ativista Janja Lula da Silva, o criador de conteúdo e influenciador digital Felipe Neto, o diretor de política monetária do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, o fundador do Instituto Conhecimento Liberta e do ICL Notícias, Eduardo Moreira, a influenciadora Nathália Rodrigues, do Nath Finanças, a atriz e ativista sul-africana Nomzamo Mbatha, o líder indígena Tukumã Pataxó, entre outros.

Perfil dos convidados:

Eduardo Moreira

Eduardo Moreira

Fundador do Instituto Conhecimento Liberta e influente voz na economia social, Eduardo Moreira chega ao evento com sua ampla experiência em justiça econômica e engajamento popular, promovendo uma visão de um Brasil mais igualitário e justo.

Emmanuella

Emmanuella (Gana)

Com 18 anos, Emmanuella é uma jovem líder na defesa da igualdade de gênero e da segurança alimentar em Gana. Como presidente do Parlamento Infantil de Afram Plains North, ela promove ativamente oportunidades para meninas e combate a desnutrição, engajando sua comunidade em questões essenciais para o futuro das próximas gerações.

Gabriel Galípolo

Gabriel Galípolo

Diretor de política monetária do Banco Central do Brasil, desempenha um papel central nas discussões sobre a nova arquitetura financeira global. Traz ao evento uma visão estratégica sobre política econômica e estabilidade monetária, contribuindo para debates que moldarão o futuro financeiro internacional.

Felipe Neto

Felipe Neto

Um dos mais influentes criadores de conteúdo do Brasil, é fundador do Instituto Felipe Neto, que proporciona apoio educacional e emocional aos jovens brasileiros. Além de seu papel na educação, ele é uma voz ativa em temas sociais e na promoção da saúde mental, defendendo uma sociedade mais informada e consciente.

Isabella Weber

Isabella Weber

Professora Associada na Universidade de Economia de Massachusetts Amherst, Associada em Pesquisa no Fairbank Center, Universidade de Harvard, e Fellow do OSF Ideas Workshop. Trabalha em políticas de respostas à inflação e já foi conselheira para tomadas de decisões políticas nos EUA e na Alemanha sobre medidas de estabilização de preços.

Janja

Janja Lula da Silva

Socióloga e ativista pela justiça social e ambiental, Janja traz sua experiência em equidade de gênero e transição energética sustentável ao CRIA G20, como uma das líderes na luta contra a fome e a pobreza.

Licypriya Kangujam

Licypriya Kangujam

Com apenas 13 anos, Licypriya Kangujam é uma das mais jovens ativistas climáticas do mundo, defendendo sua causa desde os seis anos. Na COP25 em 2019, ela apelou a líderes globais por ações climáticas imediatas. Já recebeu prêmios como o Prêmio Mundial da Paz Infantil, Estrela em Ascensão do Dia da Terra, e está entre as 100 Melhores Crianças Prodígios do Mundo 2020.

Nath Finanças

Nath Finanças

Criadora da Edtech Nath Play, Nathália Rodrigues é empresária, escritora, especialista em finanças com pós-graduação em Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, fundadora da Nath Play e palestrante. Aos 25 anos, é uma das vozes mais relevantes do Brasil quando o assunto é educação financeira prática e acessível.

Nomzamo Mbatha

Nomzamo Mbatha

É uma atriz sul-africana, personalidade de televisão, empresária, contadora e ativista dos direitos humanos. Além de seu trabalho no cinema e na TV, ela tem um grande envolvimento em causas filantrópicas e é uma defensora do empoderamento feminino, frequentemente usando sua plataforma para promover o acesso à educação e à igualdade de oportunidades para mulheres e meninas na África e no mundo.

Surthany Cook

Surthany Cook

É uma influenciadora libanesa que utiliza suas plataformas para conscientizar de forma leve e inspiradora sobre o desperdício de alimentos. Além de suas publicações sobre culinária, Surthany apoia iniciativas que buscam melhorar a segurança alimentar e a distribuição de alimentos.

Tereza Campello

Tereza Campello

É uma economista e ativista brasileira, reconhecida por seu trabalho na área de políticas públicas, especialmente no combate à pobreza e à fome no Brasil. Tereza também foi responsável pela implementação de políticas públicas focadas no desenvolvimento social e na segurança alimentar, com destaque para iniciativas como o Brasil Sem Miséria e Bolsa Família.

Tukumã Pataxó

Tukumã Pataxó

É um líder indígena da etnia Pataxó, no sul da Bahia, conhecido por sua luta pelos direitos dos povos indígenas, pela preservação de seus territórios e cultura. Ele defende a autonomia das comunidades indígenas, a proteção ambiental e o reconhecimento das terras indígenas. Além disso, Tukumã atua como um elo entre as comunidades indígenas e a sociedade não indígena, promovendo o diálogo e a inclusão nas questões políticas e sociais.

Tori Tsui

Tori Tsui

É uma ativista climática conhecida por defender a justiça ambiental e social. Foca na interseção entre as mudanças climáticas e as comunidades marginalizadas, destacando como essas populações são mais afetadas. Ela trabalha para promover soluções climáticas mais inclusivas e equitativas, sendo uma voz importante no movimento global por justiça ambiental.

FESTIVAL – Também entre os dias 14 e 16 de novembro, o Rio será palco de outra grande ação cultural: o Aliança Global Festival, que será realizado na Praça Mauá. Importantes artistas do Brasil farão parte do show para promover engajamento e discussão sobre a principal marca da presidência brasileira do G20: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O Festival tem entrada gratuita mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla.



A Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza teve seu pré-lançamento realizado em 24 de julho de 2024, no Rio de Janeiro. Agora, será oficialmente apresentada durante a Cúpula do G20, que começa no dia 18. O pré-lançamento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que destacou a importância da iniciativa para combater a fome e a pobreza no mundo. “Enquanto houver famílias sem comida na mesa, crianças nas ruas e jovens sem esperança, não haverá paz”, disse Lula.



CRIA G20

14 a 16 de novembro, das 9h às 18h

Píer Space

Píer Mauá | Armazém 1, Centro, Rio de Janeiro

Link para credenciamento dos jornalistas: Link