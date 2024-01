CRI de Ribeirão Pires tem programação de férias

O Centro de Referência do Idoso (CRI) de Ribeirão Pires promove, até dia 31 de janeiro, programação de férias. Serão diversas atividades, a serem realizadas no salão multiuso do CRI e no Parque Oriental. Não é necessária inscrição prévia e as atividades podem ser realizadas por idosos não matriculados na entidade e seus familiares.

Confira abaixo a programação:

Coreografias de Ritmos Flashback (Anos 70, 80 e 90) com professor Ítalo

Datas: 22 e 29 de janeiro

Horário: 16h às 17h

Local: Salão Multiuso do CRI

Yoga e Dança Circular

Datas: 24, 26 e 31 de janeiro

Horário: 9h às 10h30

Local: Parque Oriental (R. Maj. Cardim, 3100 – Estância Noblesse)

Aulas Diversificadas (Dança, Dança Cigana, Alongamento e Gincanas)

Datas: 22, 29 e 31 de janeiro

Horário: 9h às 12h

Local: Salão Multiuso do CRI

Aulas Diversificadas (Atividades lúdicas com gincanas e recreação)

Datas: 22, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro

Horário: 9h às 16h

Local: Salão Multiuso do CRI

Aulas Diversificadas – O idoso na vida ativa na Era da Tecnologia

Datas: 23, 25 e 30 de janeiro

Horário: 9h às 16h

Local: Salão Multiuso do CRI

Oficina de Jogos e Exercícios para o Cérebro

Datas: 22, 24, 29 e 31 de janeiro

Horário: 13h às 15h

Local: Salão Multiuso do CRI

Dinâmicas de Vivência e Convivência Emocional

Datas: 23 e 30 de janeiro

Horário: 13h às 15h

Local: Salão Multiuso do CRI

Aulas Diversificadas de Violão

Datas: 23, 24 e 30 de janeiro

Horário: 16h às 17h