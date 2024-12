Crescimento do varejo brasileiro atinge 0,4% em outubro

O comércio varejista brasileiro registrou um aumento de 0,4% no volume de vendas em outubro deste ano, em comparação com o mês anterior. Este resultado marca a segunda elevação consecutiva do indicador, que já havia registrado um crescimento de 0,6% em setembro. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC).

Em relação a outubro do ano passado, o setor varejista apresentou um crescimento significativo de 6,5%, resultando no 17º mês consecutivo de resultados positivos. O acumulado de crescimento no ano atinge 5%, enquanto a alta nos últimos 12 meses é de 4,4%.

Analisando o desempenho setorial entre setembro e outubro, seis das oito categorias investigadas mostraram aumento nas vendas: móveis e eletrodomésticos (7,5%), equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (2,7%), tecidos, vestuário e calçados (1,7%), combustíveis e lubrificantes (1,3%), hipermercados e supermercados (0,3%) e livros, jornais e papelaria (0,3%).

O pesquisador do IBGE, Cristiano Santos, destacou que “o setor de móveis e eletrodomésticos obteve a maior alta em outubro, recuperando-se das quedas nos meses anteriores. Este segmento tem mostrado uma volatilidade maior ao longo do ano, com oscilações tanto para cima quanto para baixo mais acentuadas do que outros setores”.

Por outro lado, duas categorias apresentaram queda: artigos farmacêuticos e médicos (-1,1%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,5%).

O varejo ampliado — que inclui materiais de construção e vendas de automóveis — também teve um desempenho positivo, com um crescimento de 0,9% entre setembro e outubro. Essa expansão foi impulsionada principalmente pela categoria de veículos e motocicletas, que avançou 8,1%. Em contraste, os materiais de construção tiveram um aumento mais modesto de 0,7%.

Além disso, o varejo ampliado apresentou resultados favoráveis em outras comparações temporais: 8,8% em relação a outubro de 2022, 4,9% no acumulado do ano e 4,3% nos últimos 12 meses.

Receita Nominal

A receita nominal do comércio varejista também se destacou com aumentos significativos: subiu 0,9% em comparação a setembro deste ano e cresceu 11,9% em relação a outubro do ano passado. No acumulado do ano até agora, a alta é de 8,8%, enquanto nos últimos 12 meses o crescimento é de 8%.

O varejo ampliado também registrou resultados positivos na receita nominal: crescimento de 1,4% na comparação com setembro deste ano; aumento de 13,5% em relação a outubro do ano anterior; e altas de 7,9% no acumulado do ano e 7,2% nos últimos 12 meses.