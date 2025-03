Crescimento do mercado imobiliário no ABC Paulista: Santo André em destaque

A região do ABC Paulista, conhecida por sua dinâmica urbana e oportunidades de investimento, está atraindo a atenção das incorporadoras imobiliárias. Santo André, em particular, desponta como um dos principais destinos para novos empreendimentos, com destaque para três lançamentos recentes que somam cerca de mil apartamentos na Rua Dr. Rubens Awada.

A localização tem sido um fator determinante na valorização imobiliária da cidade. Os novos projetos prometem uma série de comodidades, incluindo academias, salões de festas, piscinas, espaços pet friendly e áreas de coworking. Um dos empreendimentos mais notáveis é o que conta com uma piscina olímpica de 50 metros, com preços que giram em torno de R$ 10,9 mil por metro quadrado e condomínio estimado em R$ 10 por m². Assim, uma unidade de 52 m² pode ter um custo mensal de R$ 520.

Felipe Cunha, diretor de incorporação e inovação da Cyrela, que atua sob a marca Living, descreve o projeto como inspirado no luxuoso resort Atlantis The Royal em Dubai. “É como viver em um resort all inclusive todos os dias”, enfatiza ele, referindo-se à conveniência de poder desfrutar de todas as facilidades sem precisar sair da cidade.

Além desse empreendimento, a Living também está lançando o Grand Wish Jardim, que oferece apartamentos entre 74 m² e 126 m², com opções de dois a quatro dormitórios e uma ou duas vagas na garagem. Este projeto se destaca por contar com uma quadra de tênis de grama sintética e uma casa da piscina privativa que poderá ser alugada para eventos. As unidades são comercializadas a R$ 11,5 mil por m².

Nas proximidades, a Patriani – uma das construtoras mais respeitadas da região – apresenta o Splendor Jardim. Com entrega prevista para dezembro de 2026, este empreendimento possui apartamentos de 165 m² com três suítes e áreas sociais integradas a varandas gourmet. O preço médio do metro quadrado é de R$ 11 mil e todas as unidades já foram vendidas.

Bruno Patriani, CEO da empresa, ressalta que a maior parte dos compradores busca imóveis em suas cidades de origem devido a laços familiares e sociais já estabelecidos. Em São Caetano do Sul, a empresa também investe em novos lançamentos como o Bossa Nova e Start Joy, focados em atender um nicho específico que não havia sido explorado nos últimos anos.

Os dados do Índice FipeZap indicam que em 2024 houve valorização dos imóveis em São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul acima da média da capital paulista, enquanto Santo André enfrentou uma leve desvalorização de 2,9%. Apesar disso, o mercado permanece aquecido com registros de aumentos nos preços dos lançamentos.

Santo André observou significativas altas nos preços dos studios e imóveis de luxo em 2024, enquanto os preços para imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida começam em R$ 7.329 por metro quadrado. Já os imóveis luxuosos podem alcançar até R$ 13.461 por metro quadrado.

São Bernardo do Campo continua a oferecer opções mais acessíveis com preços variando entre R$ 5.005 a R$ 13.316 por metro quadrado. São Caetano apresenta uma faixa menor de preços entre os diferentes padrões habitacionais.

O CEO da Brain, Fábio Tadeu Araújo, observou um crescimento geral nos preços dos lançamentos na Grande São Paulo e acredita que o mercado do ABC ainda possui espaço para recuperação ao longo de 2025 devido às condições econômicas favoráveis.