Crescimento das contas PJ e soluções inovadoras para empresas em 2025

Recentes dados do Banco Central indicam uma significativa evolução no setor financeiro empresarial brasileiro, com o número de contas jurídicas (PJ) passando de 3,4 milhões em 2018 para impressionantes 11,6 milhões até o final de 2023. Essa mudança ressalta a importância das fintechs na ampliação do acesso aos serviços financeiros voltados para empresas. À medida que um novo ano se aproxima, muitos empreendedores começam a refletir sobre como se preparar para os desafios e oportunidades que virão nos próximos meses. Nesse contexto, um planejamento financeiro eficaz é essencial para garantir o crescimento e a sustentabilidade dos negócios.

A tecnologia como aliada no controle financeiro

A tecnologia tem se mostrado uma aliada valiosa nesse processo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Ipsos a pedido do Nubank, 80% dos brasileiros entrevistados afirmaram que a consulta de saldos através de aplicativos contribui significativamente para o controle financeiro pessoal. No segmento empresarial, ferramentas digitais estão se tornando cada vez mais populares para organizar orçamentos e transações, facilitando a gestão empresarial. Dados do Banco Central mostram que as instituições financeiras digitais agora possuem mais clientes ativos do que os cinco maiores bancos tradicionais juntos, evidenciando a digitalização do setor e a crescente confiança dos consumidores.

Soluções inovadoras para empresas

O Nubank, líder no mercado de contas PJ no Brasil, atingiu 4,5 milhões de clientes desde o lançamento dessa modalidade em 2019. Notavelmente, mais de um terço desses usuários são CNPJs com mais de cinco anos de atividade, sugerindo uma migração significativa dos serviços bancários tradicionais para plataformas digitais. O ano de 2024 marca um recorde no número de contas PJ abertas pelo Nubank, com um em cada quatorze CNPJs do país optando por essa conta apenas neste ano.

Entre as ferramentas oferecidas pelo Nubank PJ estão soluções inovadoras como Tap to Pay e Links de Pagamento. A primeira permite que os empreendedores realizem vendas instantâneas utilizando dispositivos Android ou iOS, eliminando a necessidade de equipamentos adicionais. Os pagamentos podem ser feitos tanto no débito quanto no crédito, incluindo opções parceladas, com liberação rápida dos valores e sem taxas adicionais, assegurando um custo-benefício atraente.

Acesso ao crédito e expansão empresarial

O acesso ao crédito também desempenha um papel crucial na expansão das empresas. Contudo, muitos empreendedores ainda enfrentam dificuldades para obter recursos financeiros. O cartão PJ do Nubank surge como uma alternativa viável para cerca de 600 mil empresas que buscam maior autonomia financeira para investimentos estratégicos. Dentre as funcionalidades oferecidas está o Nu Limite Garantido, que permite aumentar o limite do cartão mediante investimentos realizados em RDBs na Caixinha PJ do Nubank. Esse valor é imediatamente convertido em limite disponível sem necessidade de nova análise de crédito.

Maximiliano Rodrigues, responsável pela área PJ do Nubank, explica: “Compreendemos que o acesso ao crédito é uma preocupação central dos empreendedores. O Nu Limite Garantido foi desenvolvido especificamente para atender essa demanda. Ele permite que os empresários aumentem seu limite enquanto seus fundos continuam rendendo e sem incidência de juros”.

Além disso, produtos como Capital de Giro oferecem soluções personalizadas adequadas a empresas de diferentes tamanhos. Rodrigues enfatiza: “A ampliação do capital de giro faz parte da nossa missão de empoderar negócios diversos. Com soluções financeiras adaptadas às necessidades dos nossos clientes, contribuímos para o crescimento econômico e geração de empregos”.

Reservas financeiras no planejamento empresarial

Outro aspecto importante no planejamento financeiro é a constituição de reservas financeiras. Seja para emergências ou investimentos em expansão, priorizar a criação dessas reservas é fundamental. Até junho de 2024, aproximadamente 10% dos clientes do Nubank PJ possuíam pelo menos uma Caixinha vinculada à sua conta, sendo as reservas para emergências as mais comuns entre eles.

Livia Chanes complementa: “As Caixinhas integradas à Conta PJ representam mais um passo na nossa missão de ajudar os empreendedores brasileiros a gerenciar melhor seu dinheiro com simplicidade e eficiência. O hábito de poupança ainda não é amplamente adotado entre pequenas e médias empresas; portanto, estamos oferecendo aos nossos clientes uma maneira viável de se planejarem financeiramente”.