Crescem os casos de intoxicação alimentar em Campinas e Piracicaba

Os dados mais recentes da Secretaria de Estado da Saúde indicam um alarmante crescimento nos casos de intoxicação alimentar nas regiões de Campinas e Piracicaba, em São Paulo. Entre janeiro e outubro de 2024, o Sistema Único de Saúde (SUS) contabilizou 47.111 atendimentos relacionados a essa condição, representando um aumento significativo de 114,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 21.990 atendimentos.

Além disso, as internações devido a intoxicações alimentares nas unidades do Departamento Regional de Saúde (DRS-7) de Campinas também tiveram um aumento notável. O número de hospitalizações subiu 33%, passando de 354 em 2023 para 471 neste ano.

O Dr. Caio Lima, coordenador do Pronto-Socorro Adulto do Hospital São Luiz, explica que as intoxicações alimentares podem ocorrer por três principais motivos: a presença de toxinas nos alimentos, como agrotóxicos; a contaminação por agentes microbiológicos, como vírus e bactérias; ou pela decomposição dos alimentos, que libera substâncias tóxicas prejudiciais ao sistema digestivo.

Em casos de intoxicação alimentar, a principal recomendação é a hidratação do paciente. A ingestão de líquidos é crucial para evitar a desidratação; são sugeridos água, água de coco e soluções de reidratação oral disponíveis em farmácias. O Dr. Lima também aconselha que os pacientes consumam alimentos leves como chá, gelatina e biscoitos de água e sal, além de frutas que auxiliam na recuperação intestinal, como banana, maçã, pera e caju.

Caso o paciente não consiga se alimentar ou ingerir líquidos devido à gravidade do quadro, o médico ressalta a importância da avaliação médica imediata. Nesses casos, o atendimento no pronto-socorro pode incluir hidratação intravenosa e exames para identificar possíveis complicações. Uma desidratação severa pode resultar em insuficiência renal.

A DRS-7 abrange diversos municípios na região, incluindo Águas de Lindoia, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Atibaia, Bragança Paulista e muitos outros. A crescente preocupação com os índices de intoxicação alimentar reforça a necessidade de atenção redobrada quanto à manipulação e consumo seguro dos alimentos.