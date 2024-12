Cresce número de crianças órfãs em Santos

Um estudo conduzido pelos Cartórios de Registro Civil de São Paulo trouxe à tona dados preocupantes sobre a orfandade infantil na cidade de Santos, localizada no litoral paulista. Segundo o levantamento, em média, 89 crianças e adolescentes com idade até 17 anos perdem anualmente ao menos um dos pais na região.

Os dados coletados destacaram ainda o impacto significativo da pandemia de Covid-19 na orfandade local. Em 2021, a doença foi responsável por cerca de um terço dos casos, resultando em 28 das 96 crianças que perderam um dos progenitores devido ao vírus.

Esses números foram obtidos através do cruzamento de informações entre os registros de óbitos, onde constam os Cadastros de Pessoas Físicas (CPF) dos pais, e os registros de nascimento dos filhos, abrangendo o período de 2021 a 2024. A análise foi realizada pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) em conjunto com o Operador Nacional do Registro Civil (ON-RCPN).

O levantamento revelou que em 2021, 96 crianças foram registradas como órfãs; no ano seguinte, esse número caiu para 78. Contudo, em 2023, houve um aumento para 86 casos, e até outubro deste ano já foram contabilizadas 99 crianças órfãs.

Em comunicado oficial, a Arpen destacou que a obrigatoriedade da inclusão do CPF dos pais nos registros de nascimento foi estabelecida apenas em meados de 2019. Isso limita a precisão da correlação entre óbitos e nascimentos nos anos anteriores, mas desde então os dados têm sido mais robustos.

A instituição ressaltou a importância desses dados para a formulação de políticas públicas eficazes que atendam à crescente demanda por suporte às crianças órfãs no Brasil.

No âmbito estadual, o levantamento indica que aproximadamente 8,6 mil crianças e adolescentes tornam-se órfãos de pelo menos um dos pais anualmente em São Paulo. Esses números sublinham a urgência da implementação de medidas governamentais para mitigar os impactos sociais e emocionais enfrentados por esses jovens.