Cresce 438% crédito da Desenvolve SP liberado para o setor público

O total em crédito liberado pela Desenvolve SP para o setor público em 1 ano e meio da atuação gestão do governo estadual teve um crescimento de mais de 4 vezes (438%) se comparado com os 18 meses anteriores (de julho de 2021 a dezembro de 2022).

De janeiro de 2023 a junho de 2024, foram mais de R$ 830 milhões em auxílio financeiro da agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico para projetos de 96 prefeituras das 16 Regiões Administrativas (RAs) do Estado.

Com os recursos da instituição financeira, os gestores municipais realizaram benfeitorias ligadas ao tratamento de água e esgoto, extração de água, usinas fotovoltaicas, ampliação e modernização da iluminação pública, reforma de prédios públicos, além de obras de pavimentação e recapeamento.

Também houve crescimento – de 13,8% – na liberação de crédito para as administrações municipais de maio para junho deste ano, e de 104% na comparação entre o primeiro semestre de 2024 e o mesmo período do ano passado. No mesmo recorte semestral, nove das 16 RAs paulistas tiveram aumento no total de crédito liberado pela agência.

“Nossa intenção é democratizar cada vez mais o crédito. Sabemos que o crédito é importante para a competitividade, a produtividade e o crescimento sustentável da renda e do emprego nas cidades em que os empreendedores atuam. Financiamos projetos apresentados pelas prefeituras em diversas áreas, desde que haja ganhos para a população em geral e para a administração”, afirma Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP”

Somente em junho, os financiamentos – somados os créditos para os setores público e privado – atenderam 35 prefeituras e 106 micro, pequenas e médias empresas dos setores do comércio, serviços e indústria. O crédito da Desenvolve SP contemplou projetos de investimento de empreendedores (as) de diversas atividades como alimentação, informática, vestuário, educação, atendimento ambulatorial, estética, logística entre outras. Para conhecer mais sobre linhas de financiamento, taxas e condições acesso o nosso site.