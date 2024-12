CrediturSP se consolida como o maior programa de crédito turístico do Brasil

Desde seu lançamento, o CrediturSP tem demonstrado um impacto significativo na cadeia produtiva do turismo, oferecendo soluções de crédito, financiamento e investimento. Em seu primeiro ano de operação, o programa já acumulou R$ 6 bilhões destinados a financiamentos para agentes públicos e privados, solidificando sua posição como o maior programa de crédito e investimentos turísticos no Brasil.

O CrediturSP resulta de uma colaboração entre a Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) e mais de 20 instituições financeiras, incluindo a Desenvolve SP. Até o momento, foram liberados R$ 2 bilhões para projetos relacionados ao turismo, capital de giro e obras de infraestrutura. De acordo com Roberto de Lucena, representante da Setur-SP, “os recursos evidenciam confiança no setor e promovem um aquecimento econômico que diversifica as atrações turísticas e gera novas oportunidades de emprego em todas as regiões do estado”.

Entre os beneficiados pelo programa está a costureira Márcia França, residente em Apiaí, no Vale do Ribeira. Com um empréstimo de R$ 17 mil do CrediturSP, ela conseguiu reabrir sua loja de produtos artesanais após a pandemia. “Reformei a fachada e comprei uma nova máquina de costura”, relatou Márcia, que é conhecida por seus bordados e mochilas de viagem. Ela já planeja expandir seus negócios para incluir enxovais para pousadas locais e considera solicitar um novo empréstimo para abrir um café temático e adquirir novos equipamentos.

Outro projeto notável é o desenvolvimento de um hotel em Aparecida, que promete oferecer uma vista deslumbrante do Santuário Nacional. Paulo Afonso Piza, morador da cidade, expressou seu entusiasmo: “É um sonho para mim e para milhares de peregrinos. Imagine acordar e ter o Santuário Nacional à sua frente”. O Santuário atrai cerca de 13 milhões de visitantes anualmente.

O Governo do Estado de São Paulo tem se empenhado em garantir que 2024 seja um ano repleto de investimentos focados na geração de oportunidades e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. A administração estadual tem seguido as diretrizes do plano SP na Direção Certa, priorizando medidas que visam o equilíbrio fiscal e a modernização do estado.

Com um marco histórico em leilões nos últimos 25 anos, São Paulo alcançou R$ 340 bilhões em investimentos voltados para áreas como educação, infraestrutura rodoviária e saneamento. A desestatização da Sabesp é um exemplo importante dessa evolução, antecipando em quatro anos a universalização dos serviços de água e esgoto para milhões de paulistas. No setor da saúde, o estado registrou uma média diária de 3,2 mil cirurgias, reduzindo em até 82,6% os tempos de espera em especialidades específicas.

A segurança pública também foi reforçada com a adição de 7,8 mil novos policiais em 2024, representando o maior aumento em quatorze anos. O programa SP Por Todas integrou iniciativas voltadas à saúde, segurança e empoderamento feminino pela primeira vez. O Casa Paulista se destacou como o maior programa habitacional do estado ao entregar mais de 50 mil casas.

O setor agropecuário paulista se firmou como o principal exportador do país com o apoio governamental que liberou cerca de meio bilhão em créditos. O Metrô da capital também atingiu níveis recordes com investimentos nas maiores obras das últimas cinco décadas. No âmbito social, o programa Bom Prato serviu 3,2 milhões de refeições mensalmente com a abertura de novas unidades.

Por fim, no campo cultural, destaca-se o CULTSP PRO, considerado o maior programa nacional voltado à formação e qualificação no setor cultural e criativo.

Para mais informações sobre os resultados desse balanço anual, acesse: spsaotodosnadirecaocerta.sp.gov.br.